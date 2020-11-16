Денис Шмыгаль провел совещание с мэрами относительно карантина выходного дня. Эффект от новых ограничений можно будет увидеть через 2-3 недели.

Любые противоэпидемические мероприятия не дают мгновенного результата. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время онлайн-совещания с городскими головами, сообщает пресс-служба Кабмина.

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По словам премьера, правительство сейчас ищет пути, которые позволят сдержать новые заражения коронавирусом: от адаптивного карантина до совершенствования карантина выходного дня.

Шмыгаль уточнил, что введенные меры касаются в основном нескольких отраслей. "Для нас это один из выходов, когда на выходных люди находятся дома и не создают большой поток и скопление", – добавил премьер.

Он уточнил, что большие заработки отраслей именно в субботу и воскресенье свидетельствуют, что потоки людей движутся в отрасль питания и развлечений.

Шмыгаль добавил, что карантин выходного дня позволяет перераспределить спрос с выходных на пять рабочих дней, уменьшив потоки людей и пересечение различных социальных групп.

Эффект карантина выходного дня можно будет увидеть через 2-3 недели,

– подытожил Шмыгаль.

Кроме того, правительство сосредоточено на коммуникации с отраслями, чтобы выработать механизмы компенсации потерь.

Обратите внимание! Шмыгаль 16 ноября собрал мэров на онлайн-встречу для обсуждения карантина выходного дня. А Рада пригласила премьера и весь состав Кабинета Министров на пленарное заседание 17 ноября. Правительство должно отчитаться по карантину выходного дня. Больше о новых ограничениях читайте по ссылке.