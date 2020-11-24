Кабинет Министров таки может успеть утвердить проект Госбюджета-2021 ко второму чтению. Предполагаемая дата утверждения – 25 ноября.

Правда, это опять могут перенести. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в телеграме.

Кстати Бюджет не успеют рассмотреть, это нарушение закона, – Железняк

Почему бюджет до сих пор не утвердили

По словам Железняка, финальный документ не согласовали с Международным валютным фондом. Нардеп утверждает, что дефицит необходимо снизить с 6% до 5,3%, то есть уменьшить расходы примерно на 20 миллиардов гривен.

Также Железняк отметил, что нужно пересмотреть макропрогноз, чтобы он стал более реалистичным. Депутат рассказал, что в МВФ также выступают против повышения "минималки" в кризис.

Все это склеить крайне сложно. Левые доходы нам уже срезали, а хотелки и обещания, данные под голоса первого чтения, остались

– подчеркнул Железняк.

По убеждению нардепа, очевидно, что в этом году МВФ не выделит Украине второй транш. Однако есть шанс приезда миссии и staff agreement. Железняк отметил, что это критично необходимо для Украины.

Обратите внимание! Правительство утвердило проект Госбюджета еще в сентябре. В начале ноября парламент поддержал документ в первом чтении. Обновленный проект сметы Кабмин должен снова передать Раде. Однако бюджет могут не успеть рассмотреть до конца 2020 года.