Когда Кабмин таки утвердит проект Госбюджета-2021: Железняк назвал вероятную дату
Кабинет Министров таки может успеть утвердить проект Госбюджета-2021 ко второму чтению. Предполагаемая дата утверждения – 25 ноября.
Правда, это опять могут перенести. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в телеграме.
Кстати Бюджет не успеют рассмотреть, это нарушение закона, – Железняк
Почему бюджет до сих пор не утвердили
По словам Железняка, финальный документ не согласовали с Международным валютным фондом. Нардеп утверждает, что дефицит необходимо снизить с 6% до 5,3%, то есть уменьшить расходы примерно на 20 миллиардов гривен.
Также Железняк отметил, что нужно пересмотреть макропрогноз, чтобы он стал более реалистичным. Депутат рассказал, что в МВФ также выступают против повышения "минималки" в кризис.
Все это склеить крайне сложно. Левые доходы нам уже срезали, а хотелки и обещания, данные под голоса первого чтения, остались
– подчеркнул Железняк.
По убеждению нардепа, очевидно, что в этом году МВФ не выделит Украине второй транш. Однако есть шанс приезда миссии и staff agreement. Железняк отметил, что это критично необходимо для Украины.
Поделиться новостью