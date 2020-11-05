Когда Кернес вернется в Украину: назвали вероятную дату
Мэр Харькова Геннадий Кернес планирует вернуться в Украину до 20 декабря. Сейчас политик находится на лечении в Германии из-за коронавируса.
Кернес намерен принять участие в первой сессии городского совета. Об этом рассказал первый заместитель городского головы Харькова Игорь Терехов на брифинге, сообщает "РБК-Украина".
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До 20 декабря Геннадий Адольфович Кернес будет в Харькове. Он проведет сессию,
– отметил Терехов.
Кроме этого, заместитель подчеркнул, что других вариантов даже не рассматривают.
Коронавирус у Кернеса: что известно
- Кернес заболел COVID-19 в начале сентября.
- Поскольку состояние политика было тяжелым, его доставили на лечение в берлинскую клинику "Шарите".
- Долгое время о самочувствии Кернеса ничего не было известно. В сети даже распространяли слухи что мэр Харькова умер.
- Однако 3 ноября глава пресс-службы Харьковского горсовета Юрий Сидоренко отметил, что "Кернес – живой, умирать не собирается".
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