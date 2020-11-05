Мэр Харькова Геннадий Кернес планирует вернуться в Украину до 20 декабря. Сейчас политик находится на лечении в Германии из-за коронавируса.

Кернес намерен принять участие в первой сессии городского совета. Об этом рассказал первый заместитель городского головы Харькова Игорь Терехов на брифинге, сообщает "РБК-Украина".

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До 20 декабря Геннадий Адольфович Кернес будет в Харькове. Он проведет сессию,

– отметил Терехов.

Кроме этого, заместитель подчеркнул, что других вариантов даже не рассматривают.

Обратите внимание! Кернеса снова избрали мэром Харькова. За него проголосовали более 60% избирателей. На этот раз политик третий раз возглавит город.

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