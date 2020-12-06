Когда Кипр откроет границы для украинцев: новые правила
Правительство Кипра приняло обновление плана по постепенному возобновлению полетов. В силу новые правила вступят с 1 марта 2021 года.
Туристам, которые вакцинировались против коронавируса, разрешат въезд в страну без обязательного прохождения теста на COVID-19. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Кипра.
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Обновленные категории
В то же время власти страны изменили названия категорий, которым разрешают въезд в страну. В зеленую зону попали все страны Евросоюза. Туристы из ЕС могут попасть в аэропорты Лимасола и Пафоса без соответствующих ограничений.
Кроме того, правительство Кипра предсказало оранжевую зону, куда попали страны Европейского экономического пространства, в частности Великобританию и Швейцарию. Однако перед посадкой на самолет на Кипр – нужно показать отрицательный результат ПЦР-теста, который сделали в течение 72 часов до прибытия.
В красную зону попали страны вне ЕС, в частности Украина, Беларусь, Ливан, Иордания, Россия, Израиль, ОАЕ, Саудовская Аравия и Египет. Граждане соответствующих стран должны сделать 2 ПЦР-теста: один за 72 часа до вылета, а другой — по прибытии в аэропорту. В то же время самоизоляция не предусмотрена.
Также в правительстве предусмотрели правила для серой зоны — к ней отнесли страны, которые не попали в 3 другие категории. Из соответствующих стран разрешат прилетать только иностранцам с разрешением на проживание в Кипре, собственно гражданам страны и владельцам специальных разрешений. Предусмотрено 14 дней изоляции после прилета.
Карантинные ограничения в Кипре: коротко
- В Кипре до 1 марта 2021 года будет функционировать действующая система, по которой страны распределены на 3 категории: A, B и С. Украину отнесли к категории C – въезд разрешен только отдельным категориям.
- Сделать ПЦР-тест нужно за 72 часа до прилета необходимо. В то же время возможность сделать тест после прилета есть, однако тогда придется самоизолироваться до получения результатов исследования.
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