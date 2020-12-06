Правительство Кипра приняло обновление плана по постепенному возобновлению полетов. В силу новые правила вступят с 1 марта 2021 года.

Туристам, которые вакцинировались против коронавируса, разрешат въезд в страну без обязательного прохождения теста на COVID-19. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Кипра.

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Обновленные категории

В то же время власти страны изменили названия категорий, которым разрешают въезд в страну. В зеленую зону попали все страны Евросоюза. Туристы из ЕС могут попасть в аэропорты Лимасола и Пафоса без соответствующих ограничений.

Кроме того, правительство Кипра предсказало оранжевую зону, куда попали страны Европейского экономического пространства, в частности Великобританию и Швейцарию. Однако перед посадкой на самолет на Кипр – нужно показать отрицательный результат ПЦР-теста, который сделали в течение 72 часов до прибытия.

В красную зону попали страны вне ЕС, в частности Украина, Беларусь, Ливан, Иордания, Россия, Израиль, ОАЕ, Саудовская Аравия и Египет. Граждане соответствующих стран должны сделать 2 ПЦР-теста: один за 72 часа до вылета, а другой — по прибытии в аэропорту. В то же время самоизоляция не предусмотрена.

Также в правительстве предусмотрели правила для серой зоны — к ней отнесли страны, которые не попали в 3 другие категории. Из соответствующих стран разрешат прилетать только иностранцам с разрешением на проживание в Кипре, собственно гражданам страны и владельцам специальных разрешений. Предусмотрено 14 дней изоляции после прилета.

Обратите внимание! Пресс-служба посольства Украины в Кипре отметила, что авиакомпания Cyprus Airways объявила о проведении 4 спецрейсов Ларнака-Киев-Ларнака 28 ноября, 12 и 26 декабря 2020 года и 9 января 2021 года. Однако это предусмотрено только для отдельных категорий граждан.

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