Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что коронавирус, вероятно, станет сезонной болезнью. Количество новых заражений может уменьшиться уже весной 2021 года.

Что сказал Ляшко

Спаду пандемии коронавируса будет способствовать также вакцинация населения. Об этом Ляшко заявил в интервью ТСН.

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Я считаю, что уже с мая 2021 у нас будет такой адаптивный карантин, который позволит дышать легче. Этому будет способствовать и сезонность вируса, я думаю, мы будем видеть четкую сезонность. В весенне – летний период коронавирус уменьшит свою активность,

– сказал врач.

По его словам, к весне в Украине начнется процесс вакцинации, а у людей постепенно будет формироваться иммунитет к COVID-19.

"Появится вакцина и с каждым днем, с каждым месяцем все больше людей будет прививаться против коронавируса и формировать иммунитет, который постепенно станет коллективным. И мы забудем об этой ужасной болезни", – подытожил Ляшко.

Обратите внимание! За сутки 9 декабря коронавирусом в Украине заразились 13 731 человек. Больше всего новых случаев зарегистрировали в Киеве. По состоянию на 10 декабря 2020 года COVID-19 подхватили 856 714 человек. Из них 462 021 – уже выздоровели, а 14 470 заболевших умерли.



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