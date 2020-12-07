Дмитрий Кулеба внес кандидатуру экс-министра финансов Оксаны Маркаровой на должность посла Украины в США. Ее назначение может состояться вскоре после инаугурации Джо Байдена.

Сейчас США рассматривают запрос Украины об утверждении Маркаровой на должности посла Украины. Об этом министр иностранных дел Кулеба рассказал в интервью "РБК-Украина".

Ранее Кулеба подтвердил, что внес кандидатуру Маркаровой на должность посла Украины в США

Сейчас все в руках США. Они рассматривают наш запрос на ее агреман. Пока мы его не получили, говорить о каких-то временных рамках нет смысла,

– пояснил Кулеба.

В то же время, по его словам, верительные грамоты Маркарова должна вручать уже новому президенту США.

Кулеба о Маркаровой

Глава МИД опроверг мнение о том, что Маркарова, как бывшая министр финансов, на должности посла будет сводить украинско-американские отношения лишь к выделению денег.

"Мы всех послов засылаем, чтобы они искали деньги – не просили, а искали. Что такое поиск денег? Это и привлечение инвестиций, и увеличение объемов торговли, открытие новых рынков для украинских компаний и тому подобное", – пояснил Кулеба.

По его словам, новая госпожа посол будет эффективным представителем Украины в США: "И на политическом треке, и на военно-техническом треке, и в вопросах торговли и инвестиций".

Обратите внимание! Оксана Маркарова работала в Минфине с 2015 года. 22 ноября 2018 года она возглавила ведомство. В начале 2020 года ушла в отставку вместе с правительством Гончарука.

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Приоритеты для послов Украины

Кулеба подчеркнул, что для всех послов Украины ставит одинаковые приоритеты в работе:

повышение обороноспособности Украины, интеграция в НАТО, противодействие российской агрессии, возвращение временно оккупированных территорий на востоке, приближение дня деоккупации Крыма;

привлечение денег в страну;

консульская защита украинцев за рубежом;

влияние на представление об Украине за рубежом средствами публичной и культурной дипломатии, формирование сетей сторонников и друзей.

По словам министра, он будет недоволен послом, который не будет уделять внимание этим аспектам.