После прихода к власти Владимир Зеленский активно продвигал идею проведения переписи населения в 2020 году. Впрочем, в последнее время об этой идее практически забыли. Но министр Кабмина Олег Немчинов уверяет: перепись состоится.

Перепись населения состоится, но есть две важные составляющие – финансовая и эпидемическая. Об этом рассказал Олег Немчинов в интервью "РБК-Украина".

К слову Когда в Украине состоится перепись населения: в правительстве сделали прогноз

Финансовая – это очень дорогой проект. Подготовку надо начинать минимум за полтора года. То есть, если бы мы хотели в 2023 году провести, то в 2021 уже должны были бы начать подготовку,

– подчеркнул министр.

Что касается эпидемической составляющей, Немчинов подчеркнул, что только для проведения самой переписи нужно привлечь 150 тысяч человек. Министр этого не сказал, но, похоже, это невозможно будет сделать до завершения пандемии коронавируса.

"Да перепись будет, она есть в правительственной программе, и на достаточно видном месте", – подчеркнул Олег Немчинов.