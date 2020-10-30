В "Слуге народа" 2 ноября проведут заседание фракции. На нем нардепы могут обсудить законопроект президента Владимира Зеленского об увольнении судей Конституционного Суда.

Что говорят в "Слуге народа"

На заседании будут обсуждать различные вопросы, в частности, законопроект О Конституционном суде. Об этом рассказал нардеп от "Слуги народа" Александр Качура, сообщает "РБК-Украина".

К теме Уволить всех судей КСУ и набрать новых: Зеленский подал в Раду проект закона

У нас заседание, как раз будет в понедельник (2 ноября – 24 канал) относительно законопроекта,

– отметил Качура.

На заседании определят, поддерживает ли законопроект именно партия "Слуга народа".

Заместительница главы комитета по вопросам правовой политики и постоянная представительница Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря в комментарии Укринформу подтвердила, что комитет будет рассматривать законопроект на следующей неделе. Однако, по ее словам, точную дату пока обсуждают. Кроме того, Совгиря отметила, что пока неизвестно, когда Рада рассмотрит проект, так как сначала его должен порекомендовать комитет.

К слову, согласно календарному плану сессии, в течение 3 – 6 ноября парламент будет работать в режиме пленарных заседаний.

Какой законопроект будут обсуждать

Ранее КСУ признал неконституционным наказание за ложь в декларациях. После этого Зеленский созвал СНБО и подал в Раду законопроект об увольнении судей КСУ.

Президент предлагает признать решение суда за 27 октября "ничтожным" и не имеющим правовых последствий. Зеленский убежден, что его приняли в условиях реального конфликта интересов.

Кроме того, законопроект предусматривает увольнение судей КСУ.

Подробнее о решении Конституционного Суда Узаконить взятки и "убить" выборы: эксперты разбирают последствия постановления КСУ