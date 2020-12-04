В Раду внесут компромиссный проект о лжи в декларации. Там есть положение об ограничении свободы – уголовную ответственность вернуть не удалось.

Это единственный компромиссный вариант. Об этом сказала депутат из фракции "Голос" Галина Васильченко в эфире 24 канала. И добавила, что конституционный кризис могу решить уже в ближайшее время, однако еще не известно, внесут ли законопроект сегодня в повестку дня.

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О законопроекте об электронных декларации

По словам депутата, вчера, 3 декабря, было заседание правоохранительного комитета. Уже есть согласованный компромиссный вариант.

К сожалению, пока не удается вернуть уголовную ответственность. Но это компромиссный вариант и на него есть голоса в сессионном зале,

– отметила нардепка.

Удастся ли преодолеть конституционный кризис

Она надеется, что законопроект рассмотрят чем поскорее, чтобы решить конституционный кризис. И подчеркнула, что это будут первые шаги для урегулирования.

Влияние на отношения с международными партнерами

По словам, Васильченко, если будем медлить, то это плохо отразится на отношениях с международными партнерами, которые требуют независимости антикоррупционных органов.

"Они нас будут считать ненадежными партнерами. Очевидно, что законопроект нужно принимать как можно скорее", – подытожила депутат.

Отмена ответственности за недостоверное декларирование: главное

27 октября Конституционный Суд Украины признал неконституционной статью о наказании за декларирование ложной информации.

Так же суд отменил ряд положений закона о предотвращении коррупции. В то же время из-за решения КСУ НАПК закрыло доступ в государственный реестр электронных деклараций.

После заседания Совета национальной безопасности и обороны доступ восстановили.

27 ноября президент Владимир Зеленский подал законопроект об уголовной ответственности за недостоверное декларирование. В частности, в нем в качестве наказания предлагается и ограничения свободы.

30 ноября народные депутаты из "Слуги народа", "Европейской солидарности", "Батькивщины", "За майбутне" и "Голоса" подали законопроект о возвращении ответственности за ложное декларирование информации. Документ предусматривает наказание в виде штрафа или общественных работ.