Представитель президента в КСУ Федор Вениславский сообщил, что текст скандального решения суда о е-декларировании был в Офисе президента Украины уже 27 октября. Это было именно в день одобрения решения, но еще до его обнародования.

Поскольку решение уже было проголосовано и никаких изменений в него уже нельзя было вносить, то судьи уже не находились под своим долгом не разглашать его содержание. Об этом в комментарии "Радио Свобода" рассказал представитель президента в КСУ Федор Вениславский.

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По его словам, уже тогда в Офисе президента "владели ситуацией", а потому и понимали, что речь идет об "абсолютно необоснованной" позиции Конституционного суда.

Представитель президента также рассказал, что глава государства собрал первое срочное совещание в этом вопросе уже 27 октября. К нему присоединились руководители структурных подразделений Офиса президента, председатель ОПУ и его заместители.

Еще одно такое совещание состоялось и 28 октября, перед заседанием СНБО. Уже на этом совещании обсуждался вопрос, что КСУ своим решением вышел за пределы конституционных полномочий и нарушил собственный регламент.