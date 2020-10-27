Из-за пандемии коронавируса украинцы не могут свободно путешествовать по Евросоюзу. После прибытия в некоторые страны люди обязаны отбыть самоизоляцию. Кроме того, недавно Украина попала в серую зону для ЕС. Однако эксперты уже дают прогнозы, когда границы для украинцев полностью откроют.

Несмотря на ограничения в отношении путешествий по Евросоюзу, некоторые украинцы могут пересекать границы ЕС. Подробнее о том, кто может въезжать в ЕС и когда откроют границы Европы для украинцев, читайте в материале 24 канала.

Кстати Когда ЕС откроет границы для украинцев: прогноз посла Германии

Кто может въезжать в ЕС

Определенным категориям людей разрешили въезд в Евросоюз. Правда, все должны придерживаться условий, указанных в каждой стране. В частности, некоторые государства требуют по прибытии отбыть самоизоляцию, другие – показать отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.

Заробитчаны

Украинские заробитчане могут въезжать на территорию ЕС, если они имеют рабочие визы или вид на жительство. К слову, обязательным требованием посещения стран-участниц Шенгенской является наличие страхования.

Кроме того, работники в большинстве стран ЕС должны пройти самоизоляцию или предоставить негативный ПЦР-тест.

Студенты

В июле Евросоюз разрешил въезд украинским студентам, обучающимся в странах ЕС. Однако от студентов некоторые страны требуют самоизоляцию, а некоторые – отрицательный ПЦР-тест.

Другие категории граждан

В ЕС могут въезжать еще ряд категорий людей. Они обязаны соблюдать условия, которые предусматривает каждая страна. В основном это обязательная самоизоляция или отрицательный ПЦР-тест. В частности, въезд в ЕС разрешен для таких людей:

дипломаты,

медики, привлеченные в борьбе с коронавирусом,

люди, которые имеют на это веские семейные обстоятельства или специальные разрешения,

те, что нуждаются в неотложном разрешении на въезд. Например, из-за операции.

пограничники,

перевозчики, водители габаритных грузовиков.

Кстати Евросоюз рекомендовал ряду стран снять ограничения на поездки: перечень

Какие условия въезда в страны ЕС

Австрия – те, кто въезжает в страну, обязаны иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 на английском или немецком языках, сделанный не позднее чем в течение 48 часов. В противном случае украинцы должны отбыть обязательную 10-дневную самоизоляцию.

Бельгия – обязательный 14-дневный карантин.

Болгария – нужно иметь отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до пересечения границы.

Великобритания – самоизоляция до 14 дней.

Греция – нужно показать отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до приезда.

Дания – надо иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до прибытия.

Эстония – нужно отбыть 14-дневную самоизоляцию или сдать тест на коронавирус.

Ирландия – 14-дневная самоизоляция.

Испания – надо заранее заполнить формуляр санитарного контроля.

Италия – самоизоляция в течение 14 дней.

Кипр – нужно иметь отрицательный результат ПЦР-теста. Также можно отправиться на 14-дневную самоизоляцию.

Латвия – всем, за исключением тех, кто прибывает по приглашению властей, нужно отбыть 10-дневную самоизоляцию.

Литва – обязательная 14-дневная самоизоляция.

Люксембург – обязательное наличие отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 48 часов до въезда и переведенного на один из официальных языков Люксембурга или английский.

Мальта – самоизоляция и ПЦР-тест не обязательны.

Нидерланды – 14-дневная самоизоляция.

Германия – 14-дневная самоизоляция.

Польша – обязательная 10-дневная самоизоляция

Португалия – нужно предоставить до посадки в самолет справку с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным в течение последних 72 часов.

Румыния – 14-дневный карантин. На 8 день самоизоляции можно сдать ПЦР-тест. Если он будет отрицательным, изоляцию можно завершить.

Словакия – обязательная домашняя самоизоляция. На 5 день от приезда можно сдать ПЦР-тест. При отрицательном результате, самоизоляцию можно завершить.

Словения – 14-дневный карантин.

Венгрия – обязательная 10-дневная самоизоляция. Можно от нее отказаться, если ПЦР-тест, сделанный в Венгрии в течение 48 часов, окажется отрицательным.

Финляндия – обязательная 14-дневная самоизоляция.

Франция – наличие отрицательного ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа до приезда.

Хорватия – нужно сдать ПЦР-тест не позднее чем за 48 часов до приезда или отбыть 14-дневную самоизоляцию. Правда, это не касается украинцев, имеющих вид на жительство в Хорватии.

Швеция – не нужно отбывать самоизоляцию.

Чехия – в течение 5 дней после прибытия человек должен за свой счет пройти ПЦР-тест, а его результат следует подать в соответствующую местную санэпидемстанцию. Если это не сделать в течение 7 дней, человек должен отбыть карантин.

Подробнее об условиях въезда в каждую из стран ЕС можно узнать в интерактивной карте МИД Украины.

Могут ли украинские туристы въезжать в ЕС

Безвиз с ЕС для украинцев отнюдь не отменили, однако временно приостановили. Поэтому украинские туристы пока не могут свободно путешествовать по Евросоюзу.

Ограничения в отношении необязательных путешествий пока действуют. Без вида на жительство или специальной рабочей визы отправиться в путешествие по Европе не удастся.

Украина – в серой зоне для ЕС

Евросоюз разделил страны, из которых прибывают иностранцы, на зоны: зеленую, желтую, красную и серую. Об этом ранее заявлял главный санитарный врач Виктор Ляшко.

К теме Украина в "серой зоне": Ляшко объяснил, почему путешествия в ЕС недоступны

Граждане стран с зеленым уровнем безопасности могут путешествовать в ЕС, для желтой и красной зоны установлены ограничения. Люди из серой зоны не могут свободно путешествовать в ЕС. Украина оказалась именно в серой зоне.

ЕС относит страны в определенную зону в соответствии с ключевыми показателями:

охват тестирования,

заболеваемость (инцидентность),

доля положительных результатов среди ПЦР-протестированных.

Страны, в которых показатель тестирования составляет менее 300 тестов на 100 тысяч человек попадают в серую зону. В Украине же этот показатель – всего 120 тестирований. Доля положительных тестов должна быть менее 4%, в Украине – 18%.

Когда откроют границы с Европой для Украины: прогнозы ЕС

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен прогнозировала, что, вероятно, украинцы смогут свободно путешествовать по Европе летом 2021 года.

Также Фельдгузен предположила, что весной 2021 года ситуация с коронавирусом может улучшиться, так как к тому времени должна появиться вакцина или эффективное лекарство от COVID-19. Хотя разработка медикаментов тоже требует времени.

Кстати В Италии продолжаются масштабные протесты из-за карантина: люди громят магазины – фото

Какова ситуация с коронавирусом в Украине и Европе

В ЕС и Украине в течение октября фиксируют значительный прирост новых больных коронавирусом.

В частности, вспышки зафиксировали в Италии – 19 644 новых больных за сутки 24 октября. Во Франции – рекордные 45 тысяч больных. Также вспышки зафиксировали в Испании и Великобритании.

Ряд стран ЕС усилил карантин.

В Украине же с начала пандемии диагностировали более 355 тысяч инфицированных. За сутки 26 октября заболели 6 677 человек.

Подробнее COVID-19 в Украине: подробно о распространении болезни