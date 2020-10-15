В Украине сегодня обсуждают вопрос введения жесткого карантина. Если же эпидситуация ухудшится, Минздрав будет подавать соответствующее ходатайство в Кабмин.

Сочетание коронавируса и гриппа – главное условие введения жесткого карантина

Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. В комментарии изданию "Новое время", он подчеркнул, что о жестком карантине можно будет говорить тогда, когда эпидситуация потребует этой крайней меры.

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Все будет зависеть от агрессивности гриппа и других гриппоподобных заболеваний зимой. Обычно конец октября – начало-середина ноября – это сезонная волна роста такой заболеваемости,

– подчеркнул главный санврач Украины.

По его словам, если будет накладка, то есть сочетание вспышки коронавируса и эпидемии гриппа, то динамика заболеваемости COVID-19 пойдет гораздо быстрее. Причина – циркуляция инфекции увеличится.

Ляшко добавил, если же подавить коронавирус, должен начаться спад. Поскольку не может быть все время рост.

"Мы хотим вакцинировать большое количество людей в Украине от гриппа, для того чтобы предотвратить формирование суперинфекции, то есть микса, сочетание нескольких инфекций в одном человеке. У нас были случаи такой инфекции в Черновцах, когда наложился грипп и коронавирус. А это стремительное развитие болезни с летальным исходом", – констатировал чиновник.

Также он напомнил, что недавно правительство выделило Министерству здравоохранения более 300 миллионов гривен для закупки вакцин приоритетным группам. Говорится о: медицинских работниках, педагогах, сотрудниках полиции и пограничной службы. Ляшко отметил, что из-за своих профессиональных обязанностей они относятся к группе высокого риска.

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Карантин в Украине начался 22 марта, однако с 22 мая продолжается адаптивный карантин. Он предусматривает деление страны на зоны: красную, оранжевую, желтую и зеленую. В них действуют различные ограничения. Сейчас карантин в Украине продлен до 31 декабря.

В Украине уже несколько дней подряд фиксируют наибольший суточный прирост инфицированных COVID-19 с начала пандемии. Так, за несколько предыдущих дней количество новых случаев превышало 5 тысяч.

За последние сутки 14 октября в Украине обнаружили 5 062 новых случая COVID-19. Больше всего – в Харьковской (+651), Львовской (+332) областях, а также в Киеве (+445).

Общее количество заболевших сейчас составляет 281 239 человек. Сейчас продолжают болеть 156 287 пациентов.