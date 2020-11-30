Думаю, решение о полном локдауне одобрят до 4 декабря, – Корниенко
Лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал о вероятности введения полного локдауна в Украине. По его словам, окончательное решение, скорее всего, одобрят в пятницу, 4 декабря.
О вероятности восстановления жесткого карантина в Украине Александр Корниенко рассказал во время согласительного совета Верховной Рады Украины. Об этом сообщает 24 канал.
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Мое личное мнение, что какой бы ни был локдаун – "интеллектуальный", адаптивный карантин или еще какой-то – он прежде всего должен быть направлен на снижение темпов распространения эпидемии и сохранение здоровья каждого украинца,
– подчеркнул лидер "Слуги народа".
Он подчеркнул, что многие парламентарии уже на себе узнали, что такое коронавирус, поэтому никому этого не желают. Зато желают всем здоровья и как представители власти должны все для этого делать.
"Поэтому приглашаем господина Степанова (главу Минздрава – 24 канал) и весь Кабинет Министров для ответа на вопрос борьбы с эпидемией и возможных вариантов карантина. Думаю, что до пятницы это уже все будет решено", – сообщил Александр Корниенко.
Что известно о возможности полного локдауна:
- О восстановлении жестких карантинных ограничений в последние дни говорят все больше представителей украинской власти. Различные министры и даже бизнес поддерживают идею. Мол, лучше 2 – 3 недели перетерпеть, чем постоянно страдать от карантина выходного дня.
- Сейчас похоже на то, что полного локдауна не избежать. Но ключевой вопрос – когда? Называют разные даты в течение декабря – начале января. Например, СМИ со ссылкой на источники во власти писали о двух вероятных периодах: 7 – 20 декабря или 25 декабря – 17 января.
- Заговорили и о неком "интеллектуальном карантине". Это что-то вроде полного локдауна, но с учетом особенностей конкретного региона ограничения могут отличаться. Например, относительно движения транспорта.
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