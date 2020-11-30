Лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал о вероятности введения полного локдауна в Украине. По его словам, окончательное решение, скорее всего, одобрят в пятницу, 4 декабря.

О вероятности восстановления жесткого карантина в Украине Александр Корниенко рассказал во время согласительного совета Верховной Рады Украины. Об этом сообщает 24 канал.

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Мое личное мнение, что какой бы ни был локдаун – "интеллектуальный", адаптивный карантин или еще какой-то – он прежде всего должен быть направлен на снижение темпов распространения эпидемии и сохранение здоровья каждого украинца,

– подчеркнул лидер "Слуги народа".

Он подчеркнул, что многие парламентарии уже на себе узнали, что такое коронавирус, поэтому никому этого не желают. Зато желают всем здоровья и как представители власти должны все для этого делать.

"Поэтому приглашаем господина Степанова (главу Минздрава – 24 канал) и весь Кабинет Министров для ответа на вопрос борьбы с эпидемией и возможных вариантов карантина. Думаю, что до пятницы это уже все будет решено", – сообщил Александр Корниенко.

Что известно о возможности полного локдауна: