Когда Рада будет принимать бюджет: нардеп анонсировал "яркий" день в парламенте
Верховная Рада, вероятно, будет принимать госбюджет на 2021 год 15 декабря. Кроме того, в этот день запланировали рассмотрение еще ряда важных законопроектов.
Так, в течение дня должны рассмотреть 3 законодательные инициативы. Об этом заявил нардеп Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.
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Будет яркий день. С ударной явкой,
– написал Железняк.
Какие законопроекты будут рассматривать
- Госбюджете на 2021 год;
- Продолжение на год спецзакона о Донбассе;
- О восстановлении полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
Что известно о проекте Госбюджета-2021
- Правительство 26 ноября утвердил проект госбюджета на 2021 год ко второму чтению.
- В документ внесли определенные изменения. Например, дефицит уменьшили с 6% ВВП до 5,47% ВВП.
- Доходы проекта бюджета предусмотрели в размере 1,092 триллиона гривен, расходы – 1,328 триллиона.
- Доработанный проект прислали в Раду 27 ноября.
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