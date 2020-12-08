Верховная Рада, вероятно, будет принимать госбюджет на 2021 год 15 декабря. Кроме того, в этот день запланировали рассмотрение еще ряда важных законопроектов.

Так, в течение дня должны рассмотреть 3 законодательные инициативы. Об этом заявил нардеп Ярослав Железняк в своем телеграм-канале. Кстати Верховная Рада избежит бюджетной ночи: что прогнозирует Гетманцев Будет яркий день. С ударной явкой,

– написал Железняк. Какие законопроекты будут рассматривать Госбюджете на 2021 год; Продолжение на год спецзакона о Донбассе; О восстановлении полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Что известно о проекте Госбюджета-2021 Правительство 26 ноября утвердил проект госбюджета на 2021 год ко второму чтению.

В документ внесли определенные изменения. Например, дефицит уменьшили с 6% ВВП до 5,47% ВВП.

Доходы проекта бюджета предусмотрели в размере 1,092 триллиона гривен, расходы – 1,328 триллиона.

Доработанный проект прислали в Раду 27 ноября. Подробнее об основных цифры Госбюджета-2021 читайте по ссылке.