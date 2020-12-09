Государственная служба статистики предложила Кабинету Министров Украины провести перепись населения в 2023 году. В то же время Госстат предлагает выделить на одну перепись и подготовку к ней более 7 миллиардов гривен.

Соответствующее решение Кабинет Министров Украины может принять уже на заседании 9 декабря. Проект распоряжения подала Государственная служба статистики.

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В проект всего 2 пункта. Первый касается самого проведения переписи населения. Это предлагают сделать в 2023 году, но окончательной даты пока нет. Второй пункт отменяет предыдущее распоряжение о переписи.

К слову, возрастет и стоимость проведения – до 7,26 миллиарда гривен. Сначала, когда перепись населения планировали провести в 2020 году, на нее выделяли 3,43 миллиарда гривен.

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