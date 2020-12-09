Перепись населения снова отложили, а ее стоимость – увеличили
Государственная служба статистики предложила Кабинету Министров Украины провести перепись населения в 2023 году. В то же время Госстат предлагает выделить на одну перепись и подготовку к ней более 7 миллиардов гривен.
Соответствующее решение Кабинет Министров Украины может принять уже на заседании 9 декабря. Проект распоряжения подала Государственная служба статистики.
Интересно Почему отложили перепись населения и какова ее дальнейшая судьба: объяснение правительства
В проект всего 2 пункта. Первый касается самого проведения переписи населения. Это предлагают сделать в 2023 году, но окончательной даты пока нет. Второй пункт отменяет предыдущее распоряжение о переписи.
К слову, возрастет и стоимость проведения – до 7,26 миллиарда гривен. Сначала, когда перепись населения планировали провести в 2020 году, на нее выделяли 3,43 миллиарда гривен.
Для чего Украине перепись и почему ее до сих пор не провели
- За все время независимости в Украине провели всего одну перепись – в 2001 году. В то же время ООН советует проводить перепись каждые 10 лет.
- В Украине едва не последние 10 лет планируют провести новую перепись. Владимир Зеленский, как только стал президентом, начал говорить о необходимости новой переписи.
- Ее должны провести уже в декабре 2020 года, а за год до того даже начали активную подготовку. Впрочем, все планы сломала пандемия коронавируса.
Поделиться новостью