Верховная Рада начнет рассматривать законопроект о государственном бюджете на 2021 год уже на ближайшей пленарной неделе – в начале ноября.

Об этом рассказал председатель парламента Дмитрий Разумков во время брифинга после голосования, передает 24 канал.

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По его словам, второго (ноября – 24 канал) у нас будет согласительный совет, а с третьего у нас пленарная неделя.

"Если не случится чего-то экстраординарного, то, я думаю, в первые дни мы должны перейти к рассмотрению бюджета на 2021 год", – отметил Разумков.

Кроме того, председатель Верховной Рады не исключает, что на работу парламента может повлиять сложная эпидемиологическая ситуация в Украине. Но Разумков подчеркнул, что пока в Раде не планируют менять режим работы.

Отметим, что Дмитрий Разумков одним из первых проголосовал на местных выборах 2020 года. Однако, он не принял участия в инициированном президентом опросе. А все из-за того, что на участке не было интервьюеров, а ждать их председатель парламента не имел времени. Также Разумков заявил, что не сомневается в том, что второй тур выборов обязательно состоится.

Приоритеты проекта Госбюджета-2021

повышение минимальной заработной платы;

качественное образование;

доступная медицина;

противодействие пандемии и COVID-19;

вакцинация;

забота о старости (помощь пенсионерам 75+);

надежная оборона и безопасность;

большое строительство (дороги);

удобная транспортная инфраструктура (новые пассажирские вагоны);

развитие культуры;

поддержка спорта высоких достижений;

масштабная цифровизация экономики;

зажиточные регионы.



Основные показатели проекта Госбюджета-2021 / Инфографика 24 канала