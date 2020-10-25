Когда Рада начнет рассматривать бюджет-2021: ответ Разумкова
Верховная Рада начнет рассматривать законопроект о государственном бюджете на 2021 год уже на ближайшей пленарной неделе – в начале ноября.
Об этом рассказал председатель парламента Дмитрий Разумков во время брифинга после голосования, передает 24 канал.
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По его словам, второго (ноября – 24 канал) у нас будет согласительный совет, а с третьего у нас пленарная неделя.
"Если не случится чего-то экстраординарного, то, я думаю, в первые дни мы должны перейти к рассмотрению бюджета на 2021 год", – отметил Разумков.
Кроме того, председатель Верховной Рады не исключает, что на работу парламента может повлиять сложная эпидемиологическая ситуация в Украине. Но Разумков подчеркнул, что пока в Раде не планируют менять режим работы.
Отметим, что Дмитрий Разумков одним из первых проголосовал на местных выборах 2020 года. Однако, он не принял участия в инициированном президентом опросе. А все из-за того, что на участке не было интервьюеров, а ждать их председатель парламента не имел времени. Также Разумков заявил, что не сомневается в том, что второй тур выборов обязательно состоится.
Приоритеты проекта Госбюджета-2021
- повышение минимальной заработной платы;
- качественное образование;
- доступная медицина;
- противодействие пандемии и COVID-19;
- вакцинация;
- забота о старости (помощь пенсионерам 75+);
- надежная оборона и безопасность;
- большое строительство (дороги);
- удобная транспортная инфраструктура (новые пассажирские вагоны);
- развитие культуры;
- поддержка спорта высоких достижений;
- масштабная цифровизация экономики;
- зажиточные регионы.
Основные показатели проекта Госбюджета-2021 / Инфографика 24 канала