Дмитрий Разумков сомневается, что Верховная Рада на следующей пленарной неделе, с 15 по 18 декабря, назначит судей КСУ. Заметим, парламент по своей квоте должен назначить двух работников Конституционного Суда.

В Раде сейчас есть две позиции относительно назначения судов КСУ. Об этом Разумков рассказал в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает 24 канал.

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Одна из позиций – конкурс был перезапущен, сегодня он проходит. Другая – по просьбе фракций и профильного комитета – отложен. Мы не рассматривали на этой неделе вопрос о назначении еще одного судьи КСУ. Пока я не уверен, что и на следующей неделе, чтобы не создавать дополнительное напряжение в этом процессе,

– заявил Разумков.

По его словам, "задачей максимум" является подготовка законопроекта о регламенте деятельности Конституционного Суда: "Это правильная позиция, которая дала бы возможность эффективно всем работать".

Скандал вокруг КСУ: главное

На закрытом заседании Конституционный Суд отменил уголовную ответственность чиновников за ложные данные в декларациях.

Из-за такого решения в Украине возник конституционный кризис. Ведь суд фактически разрешил чиновникам врать о своих доходах.

Президент Владимир Зеленский предложил "перезагрузить" состав КСУ.

4 декабря Верховная Рада восстановила ответственность чиновников за ложь в декларациях.

Скандальное решение Конституционного Суда / инфографика 24 канала