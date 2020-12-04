Когда Рада назначит судей КСУ: ответ Разумкова
Дмитрий Разумков сомневается, что Верховная Рада на следующей пленарной неделе, с 15 по 18 декабря, назначит судей КСУ. Заметим, парламент по своей квоте должен назначить двух работников Конституционного Суда.
В Раде сейчас есть две позиции относительно назначения судов КСУ. Об этом Разумков рассказал в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает 24 канал.
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Одна из позиций – конкурс был перезапущен, сегодня он проходит. Другая – по просьбе фракций и профильного комитета – отложен. Мы не рассматривали на этой неделе вопрос о назначении еще одного судьи КСУ. Пока я не уверен, что и на следующей неделе, чтобы не создавать дополнительное напряжение в этом процессе,
– заявил Разумков.
По его словам, "задачей максимум" является подготовка законопроекта о регламенте деятельности Конституционного Суда: "Это правильная позиция, которая дала бы возможность эффективно всем работать".
Скандал вокруг КСУ: главное
- На закрытом заседании Конституционный Суд отменил уголовную ответственность чиновников за ложные данные в декларациях.
- Из-за такого решения в Украине возник конституционный кризис. Ведь суд фактически разрешил чиновникам врать о своих доходах.
- Президент Владимир Зеленский предложил "перезагрузить" состав КСУ.
- 4 декабря Верховная Рада восстановила ответственность чиновников за ложь в декларациях.
Скандальное решение Конституционного Суда / инфографика 24 канала
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