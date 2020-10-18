За закон о референдуме Верховная Рада "однозначно проголосует". А произойти может это уже до конца 2020 года.

Закон о референдуме нардепы могут принять уже скоро

Такое заявление сделал нардеп от "Слуги народа" и заместитель председателя Комитета ВР по вопросам местного самоуправления и организации государственной власти Александр Качура. Об этом пишет "Радио Свобода".

Кстати Закон о референдуме Рада может принять почти сразу после опроса Зеленского

Политик напомнил, что Венецианская комиссия выразила свои замечания. Зато парламентарии вносят необходимые изменения между первым и вторым чтением, и на второе чтение выносят этот вопрос в зал.

И, я думаю, что со следующего года народ Украины уже будет иметь прямой инструмент народовластия через референдум,

– подчеркнул Качура.

Над текстом документа основательно работали

По мнению Качуры, Верховная Рада 9-го созыва несколько затянула с принятием этого законопроекта, Дело в том, что в начале работы "слуги народа" обещали, что за него проголосуют одним из первых. В то же время депутат объясняет это тем, что над текстом документа все это время пытались основательно работать.

"Это такой документ, который по качеству, видимо, еще не знал парламент. Не хочу никого хвалить, но действительно мы каждую статью проходили, каждое слово, и это сотни часов потраченных рабочей группой", – отметил нардеп.

Он добавил, что одной из норм вышеупомянутого законопроекта является то, что он сможет предоставить право украинца по результатам референдума отменять законы.

"То есть, если закон, например, о рынке земли, не устраивает украинский народ, то можно будет этот вопрос вынести на референдум и отменить его. И для этого не потребуется каких-либо дополнительных решений парламента и любых должностных лиц", – говорит Качура.

Обратите внимание Стефанчук также высказал мнение о дате принятия закона о референдуме

По его словам, это очень дискуссионный вопрос был: депутаты несколько раз собирались, спорили, обсуждали, потом снова ссорились, потом искали компромиссный вариант.

Заметим! Согласно Конституции, народное волеизъявление осуществляется через выборы, референдум и другие формы непосредственной демократии. Всеукраинский референдум назначает Верховная Рада или президент. В то же время референдум не допускается в отношении законопроектив по вопросам налогов, бюджета и амнистии. Отдельных законов, регулирующих проведение референдума, в Украине пока нет.



Законопроект о референдуме: основное