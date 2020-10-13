Закон о Всеукраинском референдуме Верховная Рада может принять уже в ноябре. Произойдет это во втором чтении. То есть, за соответствующий проект закона проголосуют в целом.

Принятие закона о Всеукраинском референдуме в ноябре

Такое заявление сделал первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире одного из украинских телеканалов. Об этом сообщает 24 канал.

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Стефанчук рассказал, что 19 – 20 октября должно пройти заключительное заседание профильного комитета. И после этого законопроект о референдуме будет готов, чтобы его можно было вынести на рассмотрение Верховной рады.

Я думаю, что наиболее реалистично рассмотрят этот вопрос и примут законопроект в целом где-то ориентировочно уже в ноябре месяце,

– отметил первый вицеспикер.

Что этому предшествовало

16 сентября Комитет по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления рекомендовал ВР принять закон о референдуме во втором чтении. Члены комитета поддержали соответствующий законопроект большинством голосов.

Стефанчук ранее сообщал, что ко второму чтению законопроекта о народовластии через всеукраинский референдум поступило более тысячи поправок.

Кроме того, по его словам, проведение всеукраинского референдума может стоить ориентировочно 12 миллиардов гривен. Именно такова стоимость одного процесса выборов, близких по структуре к референдуму.

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