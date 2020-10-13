Когда Рада примет закон о Всеукраинском референдуме: объяснение Стефанчука
Закон о Всеукраинском референдуме Верховная Рада может принять уже в ноябре. Произойдет это во втором чтении. То есть, за соответствующий проект закона проголосуют в целом.
Принятие закона о Всеукраинском референдуме в ноябре
Такое заявление сделал первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире одного из украинских телеканалов. Об этом сообщает 24 канал.
Актуально Всеукраинский опрос – это пробник референдума, – Стефанчук
Стефанчук рассказал, что 19 – 20 октября должно пройти заключительное заседание профильного комитета. И после этого законопроект о референдуме будет готов, чтобы его можно было вынести на рассмотрение Верховной рады.
Я думаю, что наиболее реалистично рассмотрят этот вопрос и примут законопроект в целом где-то ориентировочно уже в ноябре месяце,
– отметил первый вицеспикер.
Что этому предшествовало
- 16 сентября Комитет по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления рекомендовал ВР принять закон о референдуме во втором чтении. Члены комитета поддержали соответствующий законопроект большинством голосов.
- Стефанчук ранее сообщал, что ко второму чтению законопроекта о народовластии через всеукраинский референдум поступило более тысячи поправок.
- Кроме того, по его словам, проведение всеукраинского референдума может стоить ориентировочно 12 миллиардов гривен. Именно такова стоимость одного процесса выборов, близких по структуре к референдуму.
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Законопроект о референдуме: основное
- Предложенный президентом законопроект предусматривает: чтобы организовать референдум по народной инициативе, следует собрать по меньшей мере 3 миллиона подписей жителей Украины. В то же время они должны представлять по меньшей мере 2/3 административно-территориальных единиц, предусмотренных Конституцией Украины.
- Законопроект допускает возможность электронного голосования во время референдума.
- Во время референдума могут выносить на рассмотрение вопрос об утверждении закона о внесении изменений в разделы І, III, XIII Конституции Украины. То есть речь идет об общих принципах, выборах, самом референдуме, правосудии и прочем.
- Также могут рассмотреть вопрос общегосударственного значения, вопрос об изменении территории Украины и вопрос об утрате силы закона или отдельных его положений.
- В то же время референдум не допускается в отношении законопроектов по вопросам налогов, бюджета и амнистии.
- Вопросі для национального референдума должны быть четкими, без эпизодических толкований, а ответы на них должны быть "да" или "нет".
- Референдум нельзя проводить в случае введения в Украине или в отдельных ее местностях военного или чрезвычайного положения.
- 18 июня Верховная Рада приняла в первом чтении этот президентский законопроект. Документ поддержали 252 народных депутата.