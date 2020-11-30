Верховная Рада планирует рассмотреть проект Государственного бюджета на 2021 год на следующей неделе – или на очередном или внеочередном заседании. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что главный финансовый документ стран удастся принять без проблем.

Что о рассмотрении законопроекта о Госбюджете-2021 говорит Арахамия

После совещания глав фракций с руководством Верховной Рады глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал о перспективах рассмотрения парламентом Госбюджета-2021, сообщает Укринформ.

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Бюджет решили рассматривать на следующей неделе. Я думаю, что его примут во втором чтении без существенных проблем,

– отметил Арахамия.

По его словам, вероятно, будет внеочередное заседание по инициативе 150 народных депутатов.

Комментарий Разумкова о дате принятия государственного бюджета-2021

Информацию о том, что на этой неделе госбюджет-2021 не будут рассматривать, подтвердил и спикер Рады Дмитрий Разумков, пишет Интерфакс-Украина.

По его словам, парламентариям нужно время, чтобы ознакомиться с документом.

Мы его (проект закона о Госбюджете-2021 – 24 канал) будем рассматривать либо на следующей пленарной неделе, если будем видеть такую возможность, либо на следующей непленарной неделе на внеочередном заседании,

– заявил Разумков.

Напомним, 26 ноября Кабмин согласовал доработанный проект Государственного бюджета на 2021 год. А 27 ноября документ поступил в Верховную Раду.

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