Когда Рада рассмотрит госбюджет-2021: что говорят политики
Верховная Рада планирует рассмотреть проект Государственного бюджета на 2021 год на следующей неделе – или на очередном или внеочередном заседании. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что главный финансовый документ стран удастся принять без проблем.
Что о рассмотрении законопроекта о Госбюджете-2021 говорит Арахамия
После совещания глав фракций с руководством Верховной Рады глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал о перспективах рассмотрения парламентом Госбюджета-2021, сообщает Укринформ.
Ранее Рада готова рассмотреть госбюджет-2021 в установленные сроки, – Кондратюк
Бюджет решили рассматривать на следующей неделе. Я думаю, что его примут во втором чтении без существенных проблем,
– отметил Арахамия.
По его словам, вероятно, будет внеочередное заседание по инициативе 150 народных депутатов.
Комментарий Разумкова о дате принятия государственного бюджета-2021
Информацию о том, что на этой неделе госбюджет-2021 не будут рассматривать, подтвердил и спикер Рады Дмитрий Разумков, пишет Интерфакс-Украина.
По его словам, парламентариям нужно время, чтобы ознакомиться с документом.
Мы его (проект закона о Госбюджете-2021 – 24 канал) будем рассматривать либо на следующей пленарной неделе, если будем видеть такую возможность, либо на следующей непленарной неделе на внеочередном заседании,
– заявил Разумков.
Напомним, 26 ноября Кабмин согласовал доработанный проект Государственного бюджета на 2021 год. А 27 ноября документ поступил в Верховную Раду.
Что известно о Госбюджете-2021
- Дефицит уменьшили с 6% ВВП до 5,47% ВВП (с 270 миллиардов гривен в законопроекте, поданном на первое чтение, до 246,4 миллиарда гривен).
- Доходы проекта бюджета предусмотрели в размере 1,092 триллиона гривен, расходы – 1,328 триллиона гривен.
- Больше о показателях, заложенных в главный финансовый документ, читайте по ссылке.
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