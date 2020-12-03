Верховная Рада может рассмотреть вопрос об уголовной ответственности за недостоверную информацию в декларациях уже в пятницу, 4 декабря. Члены профильного комитета наконец достигли компромисса по законопроекту.

Профильный комитет согласовал компромиссный вариант

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности 3 декабря согласовал компромиссный вариант, который могут вынести в зал. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Андрей Осадчук из фракции "Голос", информирует Интерфакс-Украина.

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Есть все основания считать, что достигли компромисса и новая статья о восстановлении уголовной ответственности за недостоверное декларирование будет завтра вынесена в зал Верховной Рады,

– подчеркнул Осадчук.

От наказания в виде заключения отказались

Отметим, что ранее в "Слуге народа" объяснили, почему отказались от такого наказания, как заключение, за ложную информацию в декларациях. Нардеп из президентской политсилы Ольга Совгиря отметила, что, по мнению рабочей группы, общественные работы станут более эффективным методом воздействия.

Отмена ответственности за недостоверное декларирование: главное

27 октября Конституционный Суд Украины признал неконституционной статью о наказании за декларирование ложной информации.

Так же суд отменил ряд положений закона о предотвращении коррупции. В то же время из-за решения КСУ НАПК закрыло доступ в государственный реестр электронных деклараций.

После заседания Рады национальной безопасности и обороны доступ восстановили.

30 ноября народные депутаты из "Слуги народа", "Европейской солидарности", "Батькивщины", "За майбутнє" и "Голоса" подали законопроект о возвращении ответственности за ложное декларирование информации. Документ предусматривает наказание в виде штрафа или общественных работ.

Отмена ответственности за ложное декларирование / Инфографика 24 канала