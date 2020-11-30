Когда Рада может рассмотреть законопроект об ответственности за ложь в декларациях
Верховная Рада может рассмотреть законопроект об ответственности за недостоверные данные в декларациях на этой неделе. Необходимую встречу с руководителями всех депутатских групп провели 30 ноября.
Соответствующий законопроект разработают на базе проекта президента и рабочей группы, которая работает над выходом из конституционного кризиса в Украине. Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков, сообщает 24 канал.
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Если все будет хорошо, то уже на этой неделе по процедуре, которую мы называем "ковидной", мы сможем рассмотреть этот вопрос в стенах Верховной Рады Украины и выйти на результат,
– отметил Разумков.
Что еще сказал спикер
- На прошлой неделе президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о восстановлении наказания за недекларирование или внесение недостоверных сведений в декларации.
- Во время работы парламентарии учтут пожелания сразу с 2 законопроектов: президентского и рабочей группы.
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