Верховная Рада может рассмотреть законопроект об ответственности за недостоверные данные в декларациях на этой неделе. Необходимую встречу с руководителями всех депутатских групп провели 30 ноября.

Соответствующий законопроект разработают на базе проекта президента и рабочей группы, которая работает над выходом из конституционного кризиса в Украине. Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков, сообщает 24 канал.

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Если все будет хорошо, то уже на этой неделе по процедуре, которую мы называем "ковидной", мы сможем рассмотреть этот вопрос в стенах Верховной Рады Украины и выйти на результат,

– отметил Разумков.

Что еще сказал спикер

На прошлой неделе президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о восстановлении наказания за недекларирование или внесение недостоверных сведений в декларации.

Во время работы парламентарии учтут пожелания сразу с 2 законопроектов: президентского и рабочей группы.

Обратите внимание! Владимир Зеленский настаивает на установлении строгой уголовной ответственности за ложь в декларациях. Подробнее о конституционном кризисе в Украине читайте здесь.