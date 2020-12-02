Когда Рада рассмотрит законопроекты Зеленского о поддержке бизнеса: вероятная дата
Пакет законопроектов Владимира Зеленского по поддержке бизнеса рассмотрят в Верховной Раде, вероятно, в пятницу, 4 декабря. Это может произойти в формате однократного отклонения от процедур, предусмотренных регламентом.
Дату рассмотрения парламентариями пакета законопроектов президента по поддержке бизнеса сообщил в телеграме нардеп от "Голоса", первый заместитель главы налогового комитета Рады Ярослав Железняк.
Читайте также Поддержка бизнеса в условиях локдауна: какие выплаты могут получить предприниматели
По его словам, проекты законов № 4429 – 4431 рассмотрят в Верховной Раде в пятницу, 4 декабря. Вероятнее всего, сделают это по процедуре ad hoc. Это означает однократное отклонение от процедур, предусмотренных регламентом. То есть документы примут за основу и в целом.
Чтобы успеть как можно раньше подписать и начать выплачивать деньги предпринимателям,
– отметил Железняк.
Ранее Зеленский заявил, что в Раду вскоре подадут законопроекты относительно мер для поддержки граждан и бизнеса в связи с карантинными ограничениями.
Поделиться новостью