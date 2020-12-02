Пакет законопроектов Владимира Зеленского по поддержке бизнеса рассмотрят в Верховной Раде, вероятно, в пятницу, 4 декабря. Это может произойти в формате однократного отклонения от процедур, предусмотренных регламентом.

Дату рассмотрения парламентариями пакета законопроектов президента по поддержке бизнеса сообщил в телеграме нардеп от "Голоса", первый заместитель главы налогового комитета Рады Ярослав Железняк.

Читайте также Поддержка бизнеса в условиях локдауна: какие выплаты могут получить предприниматели

По его словам, проекты законов № 4429 – 4431 рассмотрят в Верховной Раде в пятницу, 4 декабря. Вероятнее всего, сделают это по процедуре ad hoc. Это означает однократное отклонение от процедур, предусмотренных регламентом. То есть документы примут за основу и в целом.

Чтобы успеть как можно раньше подписать и начать выплачивать деньги предпринимателям,

– отметил Железняк.

Ранее Зеленский заявил, что в Раду вскоре подадут законопроекты относительно мер для поддержки граждан и бизнеса в связи с карантинными ограничениями.

Обратите внимание! Соответствующие законопроекты предусматривают, что ФЛП и работники, чья сфера деятельности из-за карантина попадает под закрытие, получат помощь в размере 8 тысяч гривен. В целом выплаты могут касаться примерно 2 миллионов украинцев. На это предусмотрено 15 миллиардов гривен из Фонда борьбы с COVID-19.