Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что на повестке дня в парламенте стоит много вопросов, которые имеют первоочередный характер. Первый из них – бюджет. И его рассмотрят в течение следующей пленарной недели (со 2 по 6 ноября). Однако, когда Рада примет смету окончательно, Разумков сказать затруднился.

Комментарий Разумкова относительно принятия бюджета на 2021 год

То, что это нардепы сделают до конца 2020 года, Разумков пообещать не может, поскольку "имеет только один голос". По этой же причине он не возлагает никаких надежд, передает Укринформ.

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"Но я считаю, что ответственная Верховная Рада должна принять бюджет своевременно. Мы на самом деле могли бы его рассмотреть и 20 октября, если бы не пандемия коронавируса, которая не позволила провести заседание комитета", – отметил глава Верховной Рады.

Он добавил, хотя у парламентариев и есть возможность проводить заседания онлайн, однако следует быть реалистами – "рассматривать бюджет в онлайн режиме – немного странно".

Думаю, что в ближайшее время комитет проведет свое заседание, одобрит ту таблицу, которую будут рассматривать на следующей неделе. А дальше последуют другие шаги бюджетного процесса,

– сообщил спикер Рады.

В то же время Разумков заверил, то, что будет зависеть от него относительно своевременного принятия бюджета, – он будет делать, максимально прилагая усилия.

"Надеюсь, что и другие коллеги будут занимать такую же позицию", – подытожил глава украинского парламента.

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Главное о Бюджете-2021

Правительство согласовало проект госбюджета на 2021 год 14 сентября.

Ранее в Раде заявляли, что проект Госбюджета в первом чтении рассмотрят 20 октября. Так как это крайний срок для его принятия за основу.

Впоследствии нардеп Ярослав Железняк сообщил, что 20 октября бюджет не рассмотрят.

Подробнее об основных цифрах бюджета читайте здесь.



Основные цифры Госбюджета-2021 / Инфографика 24 канала