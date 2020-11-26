Уже до конца недели в Верховную Раду Украины внесут законопроект об уголовной ответственности за ложь в декларациях. В первой неделе его смогут рассмотреть на следующей пленарной неделе.

О том, что уже к концу недели проект по восстановлению статьи об ответственности за недостоверное декларирование будет в парламенте, рассказал нардеп и представитель президента в КСУ Федор Вениславский в эфире одного из телеканалов. Об этом сообщает 24 канал.

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Кроме того, политик прокомментировал возможную отставку председателя Конституционного суда Александра Тупицкого. Вениславский заявил, что у того нет никаких этических и моральных факторов, которые бы заставили его уйти в отставку.

Впрочем, народный депутат не исключает возможность отставки всего состава Конституционного суда. Мол, он является "сомнительно легитимным".

Вызывает очень много вопросов добропорядочность судей, которые голосовали. Эту позицию разделяют и западные партнеры, и Венецианская комиссия. Будем надеяться, что до таких крайних вариантов не дойдет. Но если дойдет – будем голосовать за отставку всего суда,

– заверил Вениславский.

Подробнее о вопросах лжи в декларациях: