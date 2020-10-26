В правительстве рассчитывают, что законопроект о переходном периоде на Донбассе, который будет вмещать вопрос амнистии, внесут в Верховную Раду в течение первого квартала 2021 года. Впрочем, вице-премьер по реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников заверил, что он будет четко различать коллаборационистов и тех, кто и сам стал жертвой войны.

Законопроект о переходном периоде на Донбассе презентуют не позднее, чем в первом квартале 2021 года. Это до 1 апреля 2021 года. Об этом рассказал Алексей Резников в эфире одного из телеканалов, сообщает 24 канал.

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Он выразил убеждение, что большинство людей на ныне оккупированной части Донбасса являются заложниками ситуации, они банально не могли уехать от войны. Между тем преступников и коллаборационистов – наименьшая доля.

Поэтому нужно принимать закон о переходном периоде, куда включать целый блок переходного правосудия, и четко определиться, кто является преступником, кто является коллаборационистом, потому что он служит оккупационному режиму сознательно, а кто там живет и вынужден там выживать. Это совершенно разные категории,

– заявил вице-премьер.

Тогда у него спросили, как отличать сознательных и вынужденных коллаборационистов. Чиновник на это привел пример того, как правосудие отличает, кто украл курицу специально, а кто случайно.

"Для этого и существует правосудие, для того и должны в дальнейшем работать законы. Есть понятие умышленного преступления, непреднамеренного преступления и тому подобное. Поэтому сегодня нельзя кого-то обвинять – должны работать правоохранительные органы, имея законодательную базу", – пояснил Алексей Резников.



Карта операции Объединенных сил и оккупированной части Донбасса / Инфографика 24 канала