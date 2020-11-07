Андрей Ермак рассказал, что переговорный процесс по прекращению войны и возвращению временно оккупированных территорий Донбасса продолжается на нескольких площадках. На следующей неделе "План действий по Донбассу" будет рассматривать ТКГ и "нормандская четверка".

Когда международные партнеры будут говорить о Донбассе

"План действий по Донбассу" начнут рассматривать на следующей неделе как в ТКГ, так и в рамках общения советников "нормандской четверки", заявил Ермак, пишет Офис Президента.

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Глава ОП отметил, что на днях Украина представила свой план действий по Донбассу и направила его госпоже Хайди Грау – специальной представительнице действующего председателя ОБСЕ в Украине.

Этот план действий предусматривает все необходимые условия для прекращения войны на Донбассе. Поэтому я надеюсь, что его начнут рассматривать уже на следующей неделе,

– рассказал Ермак.

Глава Офиса добавил, что 10 ноября продолжится работа ТКГ в формате видео конференции. А на 13 ноября договорились о проведении видеоконференции советников глав государств "нормандской четверки".

"Я думаю, что мы (советники "нормандской четверки" – 24 канал) также рассмотрим предложение украинской стороны", – отметил Ермак.

По его словам, в обоих форматах продолжат говорить о таких важных вещах, как возвращение людей, которых незаконно удерживают на неподконтрольной территории. Глава Офиса Президента также отметил, что украинская сторона в режиме 24/7 работает над тем, чтобы приблизить мир на Донбассе.

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