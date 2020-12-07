Предварительные испытания украинской самоходной гаубицы "Богдана" могут закончить уже в 2021 году, а через год взять такие гаубицы на вооружение. Впрочем, для этого Министерство обороны должно подписать контракты для разблокировки контракта до конца декабря.

Над "Богданой" начали работать в 2016 году, но в 2019 году испытания остановились. Об этом рассказывает "Радио Свобода".

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Все потому, что сейчас фактически заблокирован контракт между Министерством обороны Украины и Краматорским заводом тяжелого станкостроения. Причина – закупка снарядов для дальнейших испытаний.

Предприятие утверждает, что Минобороны перевело на них ответственность за закупку снарядов. Процесс затянулся, поскольку раньше такой калибр в Украину не поставляли.

Дело в том, что "Богдана" – совершенно новая для украинской армии. Это первая в Украине самоходная гаубица, которая разработана под натовский калибр 155 миллиметров. Ранее ВСУ использовали калибр 152 миллиметра.

В конце концов любые сроки контракта были сорваны, но снаряды все же закупили. Поэтому уже можно начинать предварительные испытания, а потом и государственные. Впрочем, все зависит Минобороны.

Краматорский завод даже обратился в суд, чтобы заставить Министерство пролонгировать контракт, поскольку оно добавило новое требование по закупке снарядов.

Что известно о САУ "Богдана":

Ее разработкой занимаются с 2016 года, а в 2018 году впервые прототип показали на военном параде ко Дню Независимости. Гаубица установлена ​​на шасси КрАЗ-63221.

Она разработана под натовский стандарт калибра 155 миллиметров. Обслуживание гаубицы будет в 5 человек, и она сможет разгонять скорость по трассе до 80, а по пересеченной местности – до 30 километров в час.

"Богдана" оборудована контейнерами с боезапасами по 20 снарядов, а ее минимальная дальность стрельбы – 780 метров. Максимальная – до 50 километров.

Технические характеристики самоходной гаубицы "Богдана" / Инфографика АрмияInform