Семьям жертв авиакатастрофы Ан-26 Кабмин должен начать выплачивать компенсации уже на следующей неделе. Родственники погибших должны получить более 1,5 миллиона гривен. Вышеупомянутый самолет с курсантами и офицерами на борту разбился возле Чугуева на Харьковщине 25 сентября.

Выплата компенсаций семьям жертв катастрофы Ан-26: когда начнут

Об этом в фейсбук сообщил вице-премьер, председатель правительственной комиссии по расследованию трагедии Олег Уруский. По его словам, они продолжают свою работу.

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Уруский отметил, что Министерство обороны должно завершить собственное служебное расследование 12 октября. Далее материалы передадут в военные комиссариаты.

Кроме того, ориентировочно после 15 октября в правительстве ожидают начать процесс выплат компенсаций семьям погибших.

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Катастрофа Ан-26: основное о компенсации семьям жертв

В конце сентября Министерство обороны пообещали выплатить по 1,57 миллиона гривен в качестве единовременной помощи членам семей погибших военных.



в качестве единовременной помощи членам семей погибших военных. Выплаты гарантирует закон о социальной защите военнослужащих и их семей.



и их семей. Деньги на это ведомство планирует взять из своих фондов .



. ​Всего Минобороны зарезервировало с этой целью 40 миллионов 989 тысяч гривен.



В министерстве рассказали, что все деньги перечислят в военные комиссариаты по местам проживания родственников. Когда решение о выплатах утвердят, то военкоматы безотлагательно перечислят их родственникам жертв.



Кроме того, премьер-министр Денис Шмигаль поручил выяснить, был ли застрахован экипаж, а также предусмотрены ли выплаты из Фонда соцстрахования при несчастных случаях для военнослужащих.

Все детали падения военного самолета возле Чугуева читайте по этой ссылке.



Авиакатастрофа возле Чугуева 25 сентября / Инфографика 24 канала