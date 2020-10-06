Владимир Зеленский заявил, что есть перспектива подписания Соглашения о совместном авиационном пространстве между Украиной и Евросоюзом. Президент ожидает, что это случится в начале 2021 года.

Перспективу подписания соглашения о едином авиапространстве с Евросоюзом Владимир Зеленский прокомментировал на саммите Украина – ЕС, сообщает 24 канал.

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Относительно свободного авиационного пространства, заверили меня коллеги, что в начале следующего (2021 – 24 канал) года мы наконец это сделаем,

– отметил президент.

Кроме этого, Зеленский заявил, что безвизовому режиму с Европейским союзом ничего не угрожает. Ведь Украина отвечает всем требованиям по его сохранению.

К слову, министр инфраструктуры Владислав Криклий во время встречи с комиссаром Европейской комиссии по вопросам транспорта Адиной Валеан в рамках 22-го саммита Украина – ЕС заявил, что Украина готова подписать Соглашение об общем авиационном пространстве с Европейским Союзом в ближайшее время.

Обратите внимание! В июне 2020 года вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина заявила, что к следующему саммиту Украина – Евросоюз разблокируют подписание соглашения об общем авиационном пространстве.

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