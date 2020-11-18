Следующий транш Международного валютного фонда Украина может получить в конце 2020 либо в начале 2021 года. Киев должен согласовать с Фондом 3 главных вопроса.

О перспективе получить транш от МВФ рассказал представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан в эфире одного из телеканалов, пишет 24 канал.

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Сейчас идет речь о получении транша в конце 2020 либо в начале 2021 года. Также к этому подвязана макрофинансовая помощь ЕС, транш которого составляет 600 миллионов евро,

– отметил Мокан.

По его словам, сотрудничество с МВФ зависит от принятия Госбюджета-2021. В то же время слухи о том, что программа под угрозой, не соответствуют действительности.

"Идет взаимодействие и коммуникации. Сегодня (18 ноября – 24 канал) министр финансов в течение дня до заседания правительства и после коммуницировал относительно проекта бюджета", – добавил Мокан. Он также отметил, что с МВФ еще согласуют вопросы антикоррупционной структуры и независимости НБУ.

Обратите внимание! 17 ноября Владимир Зеленский пообщался по телефону с руководством МВФ – директором Кристалиной Георгиевой. Во время разговора президент заявил, что все "структурные маяки, предусмотренные для пересмотра программы МВФ, Украина выполнила".