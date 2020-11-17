В 2027 году Украину могут объявить кандидатом на вступление в Европейский Союз и Североатлантический альянс. Это станет возможным в случае успешного воплощения необходимых реформ.

Посол Литвы Вальдемарас Сарапинас считает, что это реалистичный сценарий для нашей страны. Об этом он сказал во время онлайн-форума "Диалоги о реформах: на пути в Вильнюс", сообщает Укринформ.

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"Я думаю, что это (подача Украиной заявки на членство в ЕС в 2027 году – 24 канал) реалистичный сценарий. Хотелось бы сказать то же о членстве Украины в НАТО", – заявил Вальдемарас Сарапинас.

По его словам, Литва активно выступает за евроатлантические стремления Украины в Вашингтоне и в Брюсселе. Кроме этого, предоставляет большую практическую поддержку.

Я считаю, что нет ничего невозможного. Я могу сказать точно: я не знаю, может, за это время вам удастся это сделать, может, быстрее, и вы, возможно, сможете стать не только нашим активным партнером, но и членом этого Альянса. Но надо выполнить домашнюю работу, и сделать это качественно,

– отметил он.

Закрепление в Конституции курса на членство в ЕС и НАТО предоставляет Украине надежную основу для внедрения необходимых реформ. Привлечение программы расширенных возможностей НАТО открывает доступ к формированию программ взаимодействия, оперативной совместимости проведения совместных военных учений.

Также добавил: "Я думаю, что вы не можете не иметь успеха, вы будете нашим успешным партнером, вы уже им являетесь, и мы надеемся, что вы скоро будете членом нашей большой системы".

Сколько украинцев поддерживают вступление в НАТО и ЕС

Вступление Украины в ЕС поддерживают 49% украинцев, а в НАТО – 41% украинцев. Больше всего таких людей проживает на западе страны и меньше всего – на Донбассе. 27% украинцев вообще не хотят присоединения к любой организации.

Опрос провел Киевский международный институт социологии на протяжении октября – ноября 2020 года. По телефону опросили 1502 респондентов по всей Украине, кроме оккупированных территорий. Статистическая погрешность не превышает 2,6%.