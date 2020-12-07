Кулеба рассказал, когда украинцам разрешат ездить в страны ЕС
Открытие границ Евросоюза для украинцев не вопрос всеобщей вакцинации. Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что все зависит от эпидемиологической ситуации как в Украине, так и в странах ЕС.
Перспективу возобновления возможностей путешествовать в ЕС в интервью "РБК-Украина" описал глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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По его словам, открытие границ ЕС – это не вопрос всеобщей вакцинации от коронавируса.
Но это вопрос безусловно существенного уменьшения цифр в Украине и странах ЕС,
– отметил Кулеба.
Несмотря на это, министр считает, что украинцы могут куда-то поехать, кроме Евросоюза. По его словам, сейчас для граждан Украины открыты границы 63 стран, из них 10 – в Европе.
Напомним, ранее в МИД заявили, что закрывать аэропорты в случае введения локдауна в Украине – нецелесообразно. Это касается и запрета на въезд иностранцев в Украину.
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