Открытие границ Евросоюза для украинцев не вопрос всеобщей вакцинации. Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что все зависит от эпидемиологической ситуации как в Украине, так и в странах ЕС.

Перспективу возобновления возможностей путешествовать в ЕС в интервью "РБК-Украина" описал глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Читайте также Какие страны открыты для украинцев в ​​декабре: условия въезда

По его словам, открытие границ ЕС – это не вопрос всеобщей вакцинации от коронавируса.

Но это вопрос безусловно существенного уменьшения цифр в Украине и странах ЕС,

– отметил Кулеба.

Несмотря на это, министр считает, что украинцы могут куда-то поехать, кроме Евросоюза. По его словам, сейчас для граждан Украины открыты границы 63 стран, из них 10 – в Европе.

Напомним, ранее в МИД заявили, что закрывать аэропорты в случае введения локдауна в Украине – нецелесообразно. Это касается и запрета на въезд иностранцев в Украину.

Обратите внимание! В течение 6 декабря коронавирус подтвердили у 8 641 украинца – значительно меньше, чем было на протяжении последних недель. Глава Минздрава Максим Степанов отметил, что это связано с меньшим количеством тестов. Так, за минувшие сутки провели 33 502 теста, а 4 декабря – почти 75 тысяч.