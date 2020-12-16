Глава Министерства защиты окружающей среды и природных ресуров Роман Абрамовский рассказал, когда украинцы смогут пить воду из-под крана и дышать полной грудью свежим воздухом. Кроме этого, министр объяснил, как государство реагирует на важные проблемы незаконной добычи янтаря и массовой вырубки лесов.

Интервью с Романом Абрамовским состоялось 10 декабря. На тот момент слухов о его увольнении даже не было. Во время записи у съемочной группы 24 канала сложилось впечатление, что в отставку Абрамовский идти даже не планировал.

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О том, когда украинцы смогут пить воду из-под крана

Коллеги попросили меня спросить вас, когда мы сможем пить воду из-под крана, как это можно увидеть в Австрии или других европейских странах. Или как Украина дойдет до такой ситуации, когда мы сможем открыть кран и без ущерба для себя выпить стакан воды?

Если вы говорите о Вене, то там с одного берега Дуная еще римский акведук из гор эта вода поступает в водопроводные системы. Но я понимаю, о чем вы спрашиваете. Относительно качества водных объектов есть также 2 компонента:

качество самих водных объектов;

очистка водопроводной системы перед подачей.

В каждом регионе по-разному. Но в больших городах более-менее современные системы водоочистки. Их постоянно модернизируют. Я сейчас говорю о Киеве, о Днепре. Впрочем, качество водных объектов, качество воды в реках тоже имеет большое значение.

Мы сегодня заканчиваем скрининг по показаниям. Примерно 15 тысяч показателей будет по Днепру. И будем понимать, какие показатели превышены, над чем надо работать. И потом, согласно Европейской директиве, будем проверять состояние. То есть, какие изменения происходят по этим главными показателями.

После этого, согласно плану управления бассейном, будут соответственно проводить работу по оздоровлению. Наша цель – прийти к хорошему состоянию во всех водных объектах. Именно такая классификация – это лучшее, чего мы можем достичь.

О незаконной вырубке украинских лесов

Важный вопрос – вырубка лесов, из-за которых потом происходят паводки. Хотя в 2015 году ввели мораторий на вывоз украинских лесов, в том числе в Европу, все же случаются скандалы, например был недавно с IKEA. Говорится, что якобы из украинских деревьев производят мебель. Как вы планируете бороться с проблемой?

Раньше. Британская неправительственная организация Earthsight провела масштабное расследование, которое длилось 18 месяцев. В нем указывалось, что сырье для одного из самых популярных стульев Terje компания IKEA получает из незаконно вырубленных лесов в Украине.

Действительно, было очень много скандальных ситуаций, связанных с экспортом украинской древесины. Но в основном последние 2 года эта проблема была практически решена. Однако очень много вопросов возникает у общества, у нашего министерства, экологической инспекции из-за того, что происходят незаконные рубки. Впрочем, в основном они имеют под собой основу, что просто подменяет это понятие.

Под видом санитарных вырубок рубится здоровая древесина, и это нас тоже очень беспокоит. Особенно это касается ресурсных регионов, где много лесов Житомирская, Ровенская, Ивано-Франковская, Львовская, Закарпатская области. И в основном легкие нашей страны – это украинские Карпаты.

На сегодня вопрос в юридическом аспекте практически урегулирован. Принято постановление в исполнение закона, который был принят еще в 2019 году "Об ограничении рубок в елово-буковых лесах Карпат".

Мы сделали титаническую работу. Было принято постановление, которое, на наш взгляд, очень эффективно будет работать и ограничит любые сплошные рубки в:

высокогорных лесах Карпат;

берегозащитных лесах;

противоэрозионных лесах;

природных лесах;

пралесах;

квазипралисах.

Это очень важно для сохранения состояния Карпат, чтобы они оставили за собой статус легких нашей страны.

Как это действует на практике? Как будут контролировать, чтобы не было вырубки?

Очень легко контролировать, когда что-то запрещено полностью. Здесь уже не пройдет подмена понятий. У нас есть функции в экологической инспекции, которая достаточно эффективно сейчас начала работать. Такие функции заложены и в лесной охране Гослесагентства. Это отдельная тема.



Интервью с Романом Абрамовским / Фото 24 каналу

Мы хотим разделить функции: отделить функции контроля, убрать, как несвойственные из Гослесагентства. Вообще разделить хозяйственную функцию – регуляторную этого центрального органа исполнительной власти, чтобы максимально эффективно использовать возможности, которые у нас есть.

В то время, как вы будете контролировать, чтобы леса не рубили, возможно, будут активно засаживать новые, чтобы восстановить этот процесс?

Я, может, приведу информацию, которая шокирует многих. Государственное агентство лесных ресурсов высаживает за год около 120 – 130 деревьев. Это очень много. Мы делаем работу по лесовосстановлению, но проблема в том, что есть ограниченное количество земель, которые имеют лесохозяйственное назначение. И мы очень хотим зарезервировать под лесовосстановление, под облесение деградированные земли, земли, которые еще, возможно, ведутся за государством. Чтобы были площади, где можно высаживать эти леса.

У нас есть идеи, которые еще больше впечатляют. В частности, и компенсировать фермерам стоимость, условно, урожая, если они будут высаживать леса. Это европейские практики, которые есть в соседней Польше. Думаю, что это надо будет сделать и учесть в нашей дальнейшей деятельности. Потому что мы должны увеличивать количество лесов.

О загрязнении воздуха в городах Украины

Когда мы сможем дышать полной грудью не только в Карпатах, а, например, в Киеве? Буквально осенью он вновь входил в тройку городов с самым загрязненным воздухом – рядом с Индией. Почему это вообще происходит и когда можно решить этот вопрос?

Справка. По данным IQair, показатели опасных веществ в воздухе Киева 3 декабря в очередной раз прыгнули выше нормы. В рейтинге загрязненности воздуха среди мегаполисов столица оказалась на 17 месте.

То, что вы говорите, преимущественно слабо соответствует действительности. Потому что индекс Air Quality Index, по которому Киев был на 4 или 7 месте с конца, условно, рассчитывается, исходя из 2 показателей:

показателей спутников NASA, но очень часто такой плотный туман они воспринимают, как смог. В частности, когда влажность – более 90%;

показателей с датчиков, которые есть на земле.

У нас очень немного официальных датчиков, которые верифицированы, поставлены согласно европейской директиве. Сертифицированные датчики исключительно работают в Донецкой области, кроме Гидрометцентра, они работают не онлайн. Большинство датчиков – любительские, очень недорогие и погрешности там очень высокие. В частности, когда различные климатические условия, которые не способствуют точности показаний. Выводится среднее арифметическое, которое очень часто оказывается неправильным.

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Если обратить внимание, то туман четко коррелирует с повышенными показателями загрязнения. Если кто был в Китае, то я никогда не поверю, что в Киеве грязнее воздух, чем там.

Но в целом нужно что-то деать с воздухом?

Бесспорно. Мы разделяем 2 источника загрязнения:

От передвижных источников – условно, это автомобили или любой транспорт; Стационарные источники – трубы, которые мы видим, ТЭЦ, ТЭС, металлургические комбинаты, химические заводы.

Мы полностью убеждены, что в Киеве главным источником загрязнения является именно автомобильный транспорт. И здесь вопрос в строительстве перехватывающих парковок, ограничении въезда в город, экологичности транспорта. Также вопрос запрета этих "евронуль", которых завезли очень много. Они не соответствуют никаким экологическим условиям не только современности, но и тому, что было 20 лет назад.

Также надо что-то делать с пробками, которые вы видите. Стоят машины, они выделяют газы – и это тоже вопрос, который надо решать.

Есть ли уже какая-то четкая стратегия, как вы планируете с этим бороться?

Это должна быть не министерская стратегия, нужно разделять полномочия. За качество атмосферного воздуха отвечают органы местного самоуправления. В этом случае – это Киевский городской совет. В других случаях – органы местного самоуправления на местах в каждом регионе. Министерство формирует политику, выдает, верифицирует ее, а органы местного самоуправления несут ответственность за качество атмосферного воздуха.

О проблеме сортировки мусора в Украине

Еще одна скандальная тема – мусор. Что делать, чтобы он не лежал так, как мы видим, а наоборот – чтобы его можно было перерабатывать, чтобы работали современные заводы? Какая сейчас ситуация с сортировкой мусора? У людей даже есть возможность сортировать, но они этого не делают.

Сейчас у нас официально является 6 тысяч полигонов и свалок. Они занимают площадь около 9 тысяч гектаров украинской земли. Кроме того, время от времени цифра меняется. Но еще примерно 30 тысяч свалок, которые не являются санкционированными. Это условно стихийные свалки, но уже устоявшиеся. Они не имеют экологических документов и находятся в опасном экологическом состоянии.

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Это отдельная тема, которую должны решать органы местного самоуправления. У нас есть информирование, есть экологическая инспекция, которая мгновенно реагирует на все запросы о стихийных свалках. О системности подхода в Верховной Раде в первом чтении приняли закон об управлении отходами. Он имплементирует 98 Европейскую директиву об отходах и все европейские принципы вводит в наше законодательство.

Это в первую очередь иерархия обращения с отходами, то есть где первая полоса – это уменьшение их образования, и только последняя – это захоронения.

Мы хотим, чтобы меньше образовывали отходов вследствие устойчивого потребления. Мы хотим, чтобы вторичное использование увеличивалось – и эта иерархия такое предлагает. Мы хотим, чтобы проводили рециклинг и только в последнюю очередь уже захоронения на полигонах.

Также этот закон вводит общеевропейский принцип "загрязнитель платит". То есть тот, кто генерирует отходы, должен отвечать за это. Например, упаковки.



Роман Абрамовский прокомментировал ситуацию с сортировкой мусора в Украине / Фото 24 канала

Этим законом мы очень жестко будем регулировать обращение с опасными отходами. Сейчас есть много случаев, когда медицинские отходы, которые в основном образуются в медицинских учреждениях, попадают на обычные полигоны. То есть компании, которые проводят такую ​​лицензированную деятельность (кстати, мы выдали только одну лицензию за период нашей каденции), просто не перерабатывают, не утилизируют их, а выбрасывают на обычную свалку.

Обратите внимание! В Старом Селе, что на Сумщине, устроили незаконную свалку медицинских отходов. Туда едва свозят использованы маски, защитные костюмы, использованные тесты на COVID-19, шприцы.

Это очень опасно, особенно в период пандемии COVID-19. Кроме того, расширенная ответственность производителя, например. То есть компании, которые будут объединяться в такие организации, будут выполнять это сами или с привлечением субподрядчиков. Например, если ты выпустил только упаковки или пластиковые тары, то должен половину собрать обратно, переработать и снова запустить в хозяйственную эксплуатацию.

О незаконной добыче янтаря, финансировании экологических проектов и ограничения использования пластиковых пакетов – читайте во второй части интервью.