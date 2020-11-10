Хотя на календарях еще осень, в Украине ожидают морозную погоду. Ночью 11 ноября столбики термометров опустятся до -3 градусов.

Когда будет первый мороз

Синоптики прогнозируют, что ближайшие 3 суток в Украине будут без осадков. Об этом говорится на сайте Укргидрометцентра.

Читайте также Самый теплый за 140 лет: октябрь в Киеве побил несколько рекордов

В среду, 11 ноября, ночью и утром ожидают туман, а также первые небольшие морозы.

Температура воздуха ночью будет от -3 до +3 градусов, днем +2...+8 градусов. Холоднее всего ночью будет в Ивано-Франковской, Черновицкой, Ровненской, Черниговской, Сумской и Луганской областях. Зато на Закарпатье и Одесской области ожидают более теплую погоду – ночью +1...+6 градусов, днем +5...+10 градусов.



Первые морозы придут в Украину уже 11 ноября / Скриншот с сайта Укргидрометцентра

Напомним, во вторник, 10 ноября, в Украине прохладно, но без осадков. Температура воздуха в регионах колеблется в пределах +5...+12 градусов.

К слову, несмотря на мороз, снег пока не прогнозируют. Порадоваться им смогли только жители и путешественники в Карпатах. Там несколько раз снежило, впервые – 14 октября.

Какую погоду синоптики прогнозируют в декабре