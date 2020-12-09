Перепись населения в Украине должна была состояться в 2020 году, однако помехой этому стал карантин. Так, Кабмин решил перенести Всеукраинскую перепись населения на 2023 год.

Соответствующее решение чиновники приняли во время заседания Кабинета Министров 9 декабря, сообщает 24 канал.

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Почему это важно

Перепись имеет важное экономическое и общественно-политическое значение и требует тщательной подготовки.

Очередная всеукраинская перепись населения должна предоставить объективную информацию о количественном и качественном составе населения страны в целом и на всех уровнях ее административно-территориального устройства,

– пояснил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

Распоряжение правительства обеспечит необходимую правовую основу для проведения Всеукраинской переписи населения. Его результаты будут источником информации для:

формирования государственной политики по вопросам экономического и социального развития Украины,

бюджетной политики,

кратко- и долгосрочных демографических прогнозов.

Обратите внимание! В Украине последняя перепись населения состоялась в 2001 году. После этого украинцев почти 20 лет никто не считал. Это приводит к тому, что власть имеет очень приблизительное представление о том, сколько людей проживает на ее территории.

Немчинов добавил, что Украина изучает международный опыт переписи на основе регистров. Государственная служба статистики Украины и Фонд ООН в области народонаселения уже проводит серию вебинаров "Опыт и практики". После серии вебинаров планируют создать рабочую группу, которая будет разрабатывать дорожную карту для перехода Украины на электронную перепись.