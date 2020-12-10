В Украине собираются ввести локдаун уже после новогодних праздников: с 8 по 24 января. Если ситуация с COVID-19 существенно ухудшится, локдаун могут ввести и безотлагательно. А как думаете вы, когда следует вводить жесткий карантин в Украине? 24 канал предлагает принять участие в опросе.

Кабмин во время своего заседания 9 декабря продлил действие общенационального карантина из-за пандемии COVID-19 до 28 февраля. В то же время министры проголосовали за постановление о введении локдауна с 8 по 24 января, пишет 24 канал.

Важно В Украине вводят локдаун: когда и на сколько

До этого несколько недель продолжались дискуссии о том, когда, насколько и нужно ли вообще вводить жесткий карантин в Украине. Часть экспертов настаивала на немедленной необходимости жестких ограничений, еще часть считала, что ограничить контакты между людьми следует именно на праздники. Впрочем, в правительстве выбрали третий вариант – локдаун "после праздников".

Предлагаем вам принять участие в опросе и ответить на вопросы:

Когда, по вашему мнению, следует вводить жесткий карантин?