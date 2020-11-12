В Украине возможен общенациональный локдаун, если ситуация с коронавирусом станет такой, что врачам придется выбирать, кого спасать, а кого нет. Если страна перейдет к протоколу медицинской сортировки, общенациональный карантин неизбежен.

Условие введения локдауна – протокол медицинской сортировки

Об этом заявил в эфире ток-шоу "Право на власть" глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

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По словам Радуцкого, введение локдауну весной помогло медицинской системе избежать пиковой нагрузки, но еще одного локдауну украинская экономика не выдержит.

Поверьте, я очень не хочу, чтобы мы даже говорили об этом, но полный локдаун возможен, когда, не дай Бог, заработает протокол сортировки. Когда врач должен будет выбирать, кого спасать, а кого – нет – это катастрофа. Это катастрофа для всей страны,

– заявил Михаил Радуцкий.

Что известно о карантине в Украине сейчас

Правительство проголосовало за введение карантина выходного дня. Новые ограничения начнут действовать уже с 14 – 15 ноября.

Следовательно, в выходные будут работать только продуктовые магазины, аптеки, банки, АЗС, почта, а также заведения, которые готовят еду на вынос.

Массовые мероприятия с участием более 20 человек и заполненность более чем 50% мест в театрах и кинотеатрах, общественном транспорте отныне под запретом.

Кроме того, Украина вернулась к общенациональному карантину вместо адаптивного.



Карантин в Украине / Инфографика 24 канала