Бабье лето в Украине продлится недолго, уже вскоре, по прогнозам синоптиков, придет настоящая прохладная осень. Погода в Украине до конца осени будет несколько аномальной из-за передвижения сезонов.

В целом же погода в первой половине была теплой и даже несколько напоминала лето. Такая тенденция будет наблюдаться и в дальнейшем. Об этом сообщил заместитель директора Украинского гидрометцентра Анатолий Прокопенко, передает "Экспресс".

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Что происходит с сезонами

Синоптики говорят, что в Украине происходит определенное передвижение сезонов. К примеру, в сентябре 2020 года преобладали именно летние температуры.

Зима надвигается на весну, лето – на осень, а осень – на зиму,

– отметил климатолог Василий Троцюк.

По прогнозам синоптиков, похолодание осени 2020 года будет плавным.

Какой будет погода в октябре

Прокопенко сообщил, что теплее всего в октябре будет на юге и Закарпатье. На других территориях температура медленно, но верно будет опускаться. В то же время в Укргидрометцентре отметили, что среднемесячная температура будет держаться на уровне +7...+12 градусов. А вот в горах она будет составлять +6...+7 тепла.

Осадки до конца октября также будут в пределах нормы.

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Синоптики добавили, что от 10 до 25 октября днем столбики термометров будут подниматься максимум до +18 градусов тепла, ночью будет +4...+8 градусов.

Чего ждать в ноябре

Что касается погоды в ноябре, то температура начнет постепенно снижаться в первой декаде, а во второй – дойдет ночью до нуля.

После 20 ноября будет падать дождь со снегом, потом начнет снежить, но снег быстро будет таять. А в целом средняя температура во второй половине осени будет превышать норму на 1,5 – 2 градуса,

– отметил Троцюк.

Обратите внимание! Ученые из Эксетерского университета выяснили, что из-за глобального потепления ночи начали нагреваться быстрее, чем дни. Такие изменения угрожают животным и растениям, которые выполняют определенные функции лишь в отдельное время суток.