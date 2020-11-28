Венецианская комиссия может дать оценку антикоррупционной ситуации в Украине уже в ближайшее время. Вероятно, это произойдет до 10 декабря 2020 года.

Соответствующий вывод может помочь в разрешении конституционного кризиса. Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.

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В сообщении указано, что решение комиссии даст возможность Украине тщательно подготовиться к комплексной реформе Конституционного Суда.

Обратите внимание! Владимир Зеленский 26 ноября 2020 года направил письмо председателю Венецианской комиссии Джанни Букиккио. Орган должен помочь решить конституционный кризис в Украине. Подробнее об этом – читайте здесь.

По словам нардепа Андрея Костина, эксперты Венецианской комиссии 2 декабря 2020 года совершат онлайн-визит в Украину. Все для того, чтобы оценить состояние антикоррупционного законодательства в государстве.

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Конституционный кризис в Украине: кратко

В октябре 2020 года Конституционный Суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства.

Владимир Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагал прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

Антикоррупционный комитет Верховной Рады 3 ноября 2020 года поддержал законопроект Дмитрия Разумкова о восстановлении е-декларирования в первоначальном виде.

На онлайн-заседании Комитета по вопросам правовой политики 13 ноября 2020 года объявили новый конкурс на вакантную должность судьи КСУ.



КСУ отменил е-декларирование / Инфографика 24 канала