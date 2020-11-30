Когда Венецианская комиссия примет решение по КСУ: дата
Венецианская комиссия рассмотрит обращение президента Владимира Зеленского о последствиях решения Конституционного суда и примет решение на заседании 11 декабря. На обсуждение ситуации в Украине выделили 30 минут.
Об этом говорится в повестке дня пленарной сессии 11 декабря, опубликованной на сайте органа.
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Комиссия разработала общее заключение
Комиссия должна одобрить Срочный общий вывод о законодательной ситуации, в котором предусмотрены механизмы противодействия коррупции после решения Конституционного Суда Украины относительно отмены электронного декларирования. Документ составлен на основе комментариев почетного президента Ханны Сухоцкой и членов Венецианской комиссии.
Планируется также провести обмен мнениями с представителями Украины о предстоящих реформах.
Что известно о решении КСУ 20 октября
- Во время закрытого заседания 27 октября 2020 года Конституционный Суд признал недействительной статью Уголовного кодекса о незаконном декларировании. Она предусматривала штраф или уголовную ответственность чиновников и судей за непроверенные данные в декларациях.
- По данным СМИ, суд отменил положение относительно незаконного обогащения, электронного декларирования и полномочий НАЗК.
- Конституционность ряда положений еще будут изучать, потому что их выделили в отдельное производство.
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