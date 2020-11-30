Венецианская комиссия рассмотрит обращение президента Владимира Зеленского о последствиях решения Конституционного суда и примет решение на заседании 11 декабря. На обсуждение ситуации в Украине выделили 30 минут.

Об этом говорится в повестке дня пленарной сессии 11 декабря, опубликованной на сайте органа.

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Комиссия разработала общее заключение

Комиссия должна одобрить Срочный общий вывод о законодательной ситуации, в котором предусмотрены механизмы противодействия коррупции после решения Конституционного Суда Украины относительно отмены электронного декларирования. Документ составлен на основе комментариев почетного президента Ханны Сухоцкой и членов Венецианской комиссии.

Планируется также провести обмен мнениями с представителями Украины о предстоящих реформах.

Обратите внимание! Владимир Зеленский 26 ноября 2020 года направил письмо председателю Венецианской комиссии Джанни Букиккио. Орган должен помочь решить конституционный кризис в Украине. Подробнее об этом – читайте здесь.

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