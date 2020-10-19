Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что уже 3 ноября парламентарии рассмотрят проект государственного бюджета на 2021. Тогда состоится рассмотрение только в первом чтении.

В то же время Разумков призвал профильные комитеты и правительство оперативно доработать проект бюджета. Об этом он сказал во время заседания согласительного совета, сообщает 24 канал.

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Дмитрий Разумков добавил, что парламентарии в этом году хотят избежать явления, которое в народе называют "бюджетная ночь".

С 3 ноября мы сможем рассмотреть этот законопроект. Хотел бы обратиться и в профильный комитет, и в другие комитеты, и в правительство. Оперативно доработать проект бюджета на 2021 год, чтобы мы сократили сроки при подготовке и принятии его,

– отметил спикер Верховной Рады.

Ранее во фракции "Слуга народа" заявили, что парламент сможет рассмотреть государственный бюджет на 2021 год не раньше ноября. На пути своевременного рассмотрения бюджета стал коронавирус, который "подкосил" немало нардепов.

Так, из-за COVID-19 бюджетный комитет не смог собраться для рассмотрения проекта госбюджета на 2021 год, потому что не хватило депутатов для начала заседания.

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Приоритеты проекта Госбюджета-2021

повышение минимальной заработной платы;

качественное образование;

доступная медицина;

противодействие пандемии и COVID-19;

вакцинация;

забота о старости (помощь пенсионерам 75+);

надежная оборона и безопасность;

большое строительство (дороги);

удобная транспортная инфраструктура (новые пассажирские вагоны);

развитие культуры;

поддержка спорта высоких достижений;

масштабная цифровизация экономики;

зажиточные регионы.



Основные показатели проекта Госбюджета-2021 / Инфографика 24 канала