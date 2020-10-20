Несмотря на глубокую осень на календаре, в Украину неожиданно направляется потепление. В течение 20 – 23 октября температура воздуха поднимется иногда сразу на 5 градусов, а местами будет доходить до 20 градусов тепла.

Начиная с 20 октября, в течение следующих четырех дней в Украине постоянно будет солнечно, а температура воздуха неизменно будет повышаться. Такой прогноз приводит Укргидрометцентр.

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Коротко о неожиданном осеннем потеплении:

20 октября – в течение дня тепло, с незначительной облачностью. На западе, востоке и в центре температура+9 ...+ 13 градусов, на юге –+12 ...+ 16 градусов.

– в течение дня тепло, с незначительной облачностью. На западе, востоке и в центре температура+9 ...+ 13 градусов, на юге –+12 ...+ 16 градусов. 21 октября – так же тепло в течение дня при незначительной облачности. На западе, востоке и в центре температура+9 ...+ 13 градусов, на юге –+13 ...+ 18 градусов.

– так же тепло в течение дня при незначительной облачности. На западе, востоке и в центре температура+9 ...+ 13 градусов, на юге –+13 ...+ 18 градусов. 22 октября – до сих пор незначительная облачность, но уже ощутимо теплее. На западе и в центре температура+13 ...+ 19 градусов, на востоке+13 ...+ 16 градусов, а на юге –+17 ...+ 19 градусов.

– до сих пор незначительная облачность, но уже ощутимо теплее. На западе и в центре температура+13 ...+ 19 градусов, на востоке+13 ...+ 16 градусов, а на юге –+17 ...+ 19 градусов. 23 октября – облачность почти полностью спадет, будет солнечно. На западе потеплеет до+15 ...+ 19 градусов, в центре и на востоке до+16 ...+ 19 градусов, а на юге –+18 ...+ 20 градусов.

К сожалению, уже с субботы, 24 октября, в Украину начнет возвращаться осенняя погода. Так, запад и север накроют дожди, а температура опустится до+13 ...+ 15 градусов. На востоке, юге и в центре еще на день сохранится такая же ситуация, как и 23 октября.



Прогноз погоды на пятницу, 23 октября, от Укргидрометцентра