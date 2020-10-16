Украинцы, вероятно, смогут полноценно путешествовать в ЕС летом 2021 года. Однако ситуация с коронавирусом должна улучшиться раньше.

Так, предполагают, что следующим летом украинцы смогут надеяться на отпуска в ЕС. Об этом заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в интервью "Европейской правде".

Читайте также Для украинцев открыли границы 6 новых стран: перечень

Позволю себе немного оптимизма: верю, что следующим летом отпуска и перелеты будут возможными. Мы и сами этого ждем,

– сказала Фельдгузен.

Кроме того, посол отметила, что ограничения действуют даже внутри Евросоюза. Например, после возвращения из стран, относящихся к красной зоне, нужно отправиться на карантин.

Когда улучшится ситуация с коронавирусом в ЕС

Также Фельдгузен предположила, что весной 2021 года ситуация с коронавирусом может улучшиться. К тому времени должна появиться вакцина или эффективные лекарства от COVID-19. Потому это позволит открыть границы для свободных путешествий. Однако посол замечает, что процесс массовой вакцинации требует времени.

Кстати В Минздраве обновили список стран зеленой и красной зоны: как изменился перечень

Обратите внимание! В марте 2020 года из-за пандемии коронавируса многие страны ЕС закрыли границы для путешествий.



Однако Совет ЕС 13 октября утвердил рекомендации, предусматривающие распределение регионов на зеленую, оранжевую, красную и серую зоны в соответствии с эпидемиологической ситуацией. В соответствии с зонами страны будут принимать решение об ограничениях.