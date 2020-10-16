Когда ЕС откроет границы для украинцев: прогноз посла Германии
Украинцы, вероятно, смогут полноценно путешествовать в ЕС летом 2021 года. Однако ситуация с коронавирусом должна улучшиться раньше.
Так, предполагают, что следующим летом украинцы смогут надеяться на отпуска в ЕС. Об этом заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в интервью "Европейской правде".
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Позволю себе немного оптимизма: верю, что следующим летом отпуска и перелеты будут возможными. Мы и сами этого ждем,
– сказала Фельдгузен.
Кроме того, посол отметила, что ограничения действуют даже внутри Евросоюза. Например, после возвращения из стран, относящихся к красной зоне, нужно отправиться на карантин.
Когда улучшится ситуация с коронавирусом в ЕС
Также Фельдгузен предположила, что весной 2021 года ситуация с коронавирусом может улучшиться. К тому времени должна появиться вакцина или эффективные лекарства от COVID-19. Потому это позволит открыть границы для свободных путешествий. Однако посол замечает, что процесс массовой вакцинации требует времени.
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