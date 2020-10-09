Очередной этап переговоров советников лидеров стран "нормандской четверки" может состояться уже на следующей неделе. Встречу проведут в формате видеоконференции.

На переговорах поднимут тему саммита глав государств

Вероятно, на переговорах попытаются договориться о саммите глав стран нормандского формата. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак на выступлении в Королевском институте международных дел Chatham House, информирует пресс-служба ОПУ.

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Ермак подчеркнул, что именно благодаря договоренностям на уровне ТКГ и советников, на Донбассе в течение 70 дней сохраняется режим прекращения огня.

Россия тоже должна выполнить свои обязательства

Руководитель Офиса Президента отметил, что Киев выполняет все взятые на себя обязательства, этого ждет и от Москвы.

Либо Россия действительно готова к прекращению этой войны, либо должна сказать, что она не готова к этому,

– сказал Ермак.

Проведение саммита лидеров нормандской четверки очень важно, именно поэтому на нем настаивает Украина. Все важные решения принимаются на уровне глав государств.

"Такая встреча должна состояться как можно быстрее. В этом нас поддерживают наши партнеры по нормандскому формату – Германия и Франция. И мы считаем, что это крайне необходимо для того, чтобы двигаться вперед и сделать то, чего так ожидает весь украинский народ", – подчеркнул руководитель Офиса Президента.

Обратите внимание! В России опровергают информацию о том, что встреча лидеров стран нормандского формата возможна в ближайшее время. Как отметил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, даже приблизительную дату назвать невозможно.