Законопроект о поддержке малого и среднего бизнеса должен вступить в действие до 9 декабря. По словам главы фракции "Слуга народа" в Раде Давида Арахамии, именно этому вопросу было в основном посвящено собрание руководства парламента с руководителями фракций 28 ноября.

На принятие законопроекта осталось мало времени

На встрече вопрос локдауна вообще не обсуждали. В этом заверил Арахамия, сообщает Интерфакс-Украина.

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Очень малы сроки для того, чтобы этот законопроект был уже подписан и вступил в действие с 9 декабря, потому что есть 2 миллиона людей, наемных работников, которые могут получить эту компенсацию – 8 тысяч гривен на человека,

– сказал Арахамия.

Правительство пообещало передать законопроекты по поддержке бизнеса в Раду

Отметим, что 25 ноября на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о программах помощи малому и среднему бизнесу. Глава правительства отметил, что документы передадут в Раду для принятия нардепами.