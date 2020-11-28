Когда вступит в силу закон о поддержке малого бизнеса: ответ Арахамии
Законопроект о поддержке малого и среднего бизнеса должен вступить в действие до 9 декабря. По словам главы фракции "Слуга народа" в Раде Давида Арахамии, именно этому вопросу было в основном посвящено собрание руководства парламента с руководителями фракций 28 ноября.
На принятие законопроекта осталось мало времени
На встрече вопрос локдауна вообще не обсуждали. В этом заверил Арахамия, сообщает Интерфакс-Украина.
К теме Федоров рассказал, кто получит по 8 тысяч гривен помощи из-за коронакризиса
Очень малы сроки для того, чтобы этот законопроект был уже подписан и вступил в действие с 9 декабря, потому что есть 2 миллиона людей, наемных работников, которые могут получить эту компенсацию – 8 тысяч гривен на человека,
– сказал Арахамия.
Правительство пообещало передать законопроекты по поддержке бизнеса в Раду
Отметим, что 25 ноября на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о программах помощи малому и среднему бизнесу. Глава правительства отметил, что документы передадут в Раду для принятия нардепами.
Что известно о законопроекте, инициированном Зеленским?Проект касается поддержки застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на время действия карантина. Так, наемные работники со средней зарплатой за третий квартал 2020-го до 30 тысяч гривен и ФЛП, которые потеряли доход в результате локдауна, могут получить помощь в размере 8 тысяч гривен.
По предварительным подсчетам, такую помощь смогут получить до 1 миллиона 200 тысяч украинцев.
Поделиться новостью