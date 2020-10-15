Каждый украинец должен иметь возможность при необходимости встать на защиту страны и уметь оказать первую медицинскую помощь – такой цели в ВСУ стремятся достичь в перспективе. А уже после этого государство сможет отказаться от призыва и срочной службы.

Такие рассуждения озвучил главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак в эфире одного из украинских телеканалов 14 октября, пишет 24 канал.

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У Хомчака спросили, планирует ли украинская армия вообще отказываться от призыва. "Вы знаете, у нас есть в перспективе такое видение", – ответил главнокомандующий ВСУ. Однако произойдет это при определенных условиях.

Это может быть только тогда, когда у нас будет система подготовки резерва. Если мы создадим такую систему работы, чтобы каждый у своего дома был минимально готов защитить его,

– считает Хомчак.

Кроме этого украинцы должны научиться при необходимости оказывать себе и другим людям первую медицинскую помощь – хотя бы такую, которая поможет спасти жизнь.

Создание такой системы, впрочем, продлится не один год.

Сейчас в ВСУ есть видение, какой именно будет эта система, но нужно финансирование, усилия для подготовки кадров – "от обычных граждан и до глав общин и руководства государства".

Когда такая система заработает, тогда мы сможем говорить об отмене срочной службы, ведь в ней больше не будет необходимости,

– подытожил Руслан Хомчак.

В 2020 году, по его же словам, количество призывников уменьшили, армия укомплектована полностью. Поэтому ВСУ ставит вопрос уже не об укомплектованности контрактниками, а о переходе на качественно новый уровень.

Ведь когда будет качество – тогда будет совсем другой подход и к выполнению боевых задач, и к повседневной деятельности, и к статусу военного целом.