Когда введут локдаун: в Кабмине определили даты, – СМИ
В Кабмине определили окончательные даты введения локдауна. Его хотят ввести с 23 декабря по 15 января.
Вариант на 2 недели отклонили. Об этом сообщает "Сегодня", ссылаясь на собственные источники.
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По информации собеседника издания, остановились на датах с 23 декабря по 15 января. Однако подробности якобы должны сказать в среду, 2 декабря.
Комментируя слухи об "интеллектуальном" локдауне, отметили, что, вероятно, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия имел в виду поддержку на время карантина и быструю реакцию на изменения.
Заметим, накануне Кабмин анонсировал помощь для бизнеса на карантин. В частности, некоторым ФЛП пообещали выплатить по 8 тысяч гривен.
Что этому предшествовало
- На совещании Кабмина 30 ноября срочно решали, вводить ли локдаун.
- Ранее в СМИ распространяли слухи о "новогоднем" локдауне, однако называли разные даты.
- Министр здравоохранения Максим Степанов говорил, что жесткий карантин введут, когда отметка больных за сутки достигнет 30 тысяч.
- В правительстве надеялись избежать полного локдауна. Поэтому в ноябре вводили карантин выходного дня.
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