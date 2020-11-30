В Кабмине определили окончательные даты введения локдауна. Его хотят ввести с 23 декабря по 15 января.

Вариант на 2 недели отклонили. Об этом сообщает "Сегодня", ссылаясь на собственные источники.

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По информации собеседника издания, остановились на датах с 23 декабря по 15 января. Однако подробности якобы должны сказать в среду, 2 декабря.

Комментируя слухи об "интеллектуальном" локдауне, отметили, что, вероятно, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия имел в виду поддержку на время карантина и быструю реакцию на изменения.

Заметим, накануне Кабмин анонсировал помощь для бизнеса на карантин. В частности, некоторым ФЛП пообещали выплатить по 8 тысяч гривен.

Что этому предшествовало

На совещании Кабмина 30 ноября срочно решали, вводить ли локдаун.

Ранее в СМИ распространяли слухи о "новогоднем" локдауне, однако называли разные даты.

Министр здравоохранения Максим Степанов говорил, что жесткий карантин введут, когда отметка больных за сутки достигнет 30 тысяч.

В правительстве надеялись избежать полного локдауна. Поэтому в ноябре вводили карантин выходного дня.

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