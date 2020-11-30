Зимы нынче уже совсем не те, что раньше – листья на деревьях к середине декабря, первоцветы уже в феврале, а на лыжах можно бегать разве что по грязи. Не надо даже теплые ботинки покупать, а кое-кто экономит на зимней резине: снега то нет, так зачем переобувать машину.

Первые зимние шины появились в 1934 году в Финляндии и предназначались для грузовых автомобилей. Они имели более выразительный рисунок и металлические зубцы и могли использоваться в течение всего года, ведь пути на севере были мокрыми и грязными не только зимой. Об этом в новом выпуске программы "Осторожно, миф" на 24 канале.

В предыдущем выпуске Вызывает только кайф и зависимость: самые распространенные мифы о медицинском каннабисе

Со временем автомобилей становилось все больше и правительства цивилизованных стран начали системно заниматься качеством дорог и безопасностью движения, поэтому в 70-х годах финны ввели технические нормы для шипованных шин, а в 1978 году первыми в мире законодательно закрепили обязательную сезонную смену резины.

Миф 1. Зимние шины нужны только в снег

Сегодня использование зимних шин обязательно в большинстве стран, где бывают суровые зимы. В Германии действует правило с октября до Пасхи. При этом штрафы за поездку на летних шинах стартуют от 60 евро. А штраф за зимнее ДТП на летней резине составляет 120 евро.

Кое-кто из водителей видит, что нет снега, то какая разница. И в первый день снега на том же Шулявском путепроводе в Киеве разбились примерно 5 автомобилей, потому что там был тонкий слой льда,

– пояснил основатель интернет-портала dtp.kiev.ua Влад

К тому же передвижение на неподходящих шинах лишает водителя права на страховку в любой стране.



Переобуваться на зимние шины – необходимо, даже если снега нет / Фото VisionPic.net, Pexels

Не переобуваются разве что в странах с мягким климатом, например, Испании и Греции. Но производители предлагают сезонные версии резины даже для таких тропических стран как Шри-Ланка. В Украине закона об этом нет до сих пор и это остается на усмотрение водителя. Следовательно, вопрос смены резины порождает немало ноу-хау, предрассудков и мифов.

Миф 2. Достаточно зимней резины на одной тяговой оси автомобиля

Эксперты отмечают, такая инициатива подходит разве что людям, которым надоела жизнь.

"Если я поставил зимние шины на переднюю ось, то если я резко заторможу, то сначала срабатывают передние тормоза, а тогда присоединятся задние. В таком случае зимняя шина сработает хорошо, а задняя будет продолжать ехать. А куда ехать? Лишь в сторону, вы понимаете, что это занос", – рассказал начальник отдела перспективного проектирования ООО "РОСАВА-Тайерс" Евгений Черток.

МИФ 3. Цена шин прямо пропорциональна безопасности

Даже хорошая и дорогая зимняя резина не спасет от заноса, если водитель превысит скорость.

"В любом случае от заноса не спасет шина. Надо вдумчиво заходить в поворот. Понимать, какое покрытие – лед или нет", – отметила чемпионка Украины по ралли Наталья Франчук.

Миф 4. Лучше подержанная шина известного бренда, чем дешевая новая

"Если я езжу на небольшом легковом авто и мне бюджет позволяет приобрести шины известной марки даже подержанные, и я вижу, что они в неплохом состоянии, я приобрету хорошие шины", – рассказал основатель электромобильного блога Autogeek Евгений Муджири.

Эксперты советуют, если и покупать подержанные шины, то обязательно обращаться к специалисту, который их осмотрит. Однако стоит заметить, что они долго не прослужат владельцу авто.



Подержанные шины стоит выбирать только со специалистом / Фото Andrea Piacquadio, Pexels

Миф 5. В Украине достаточно одного всесезонного комплекта на весь год

Белорусские автомобилисты протестировали различные комплекты шин на заснеженном полигоне. Все шины были новехонькими и относились к бюджетному ценовому сегменту. На скорости 80 километров в час авто на зимней резине остановилось через 53 метра тормозного пути. А вот на всесезонке понадобилось почти 56 метров.

А вот на 40 километрах в час по снежной каше всесезонные шины оказались даже более эффективными, чем классическая зима – им понадобилось на 30 сантиметров меньше тормозного пути с результатом 14,3 метра.

Интересно Как подготовить авто к зиме: эксперт назвал главные шаги

"Всесезонка – это реальная тема, но если говорить не о нашем климате. Хотя в последнее время климат меняется. Зимы теплее. Но все равно такие зимы, которые мы сейчас имеем, не позволяют верить, что всесезонка будет эффективна на наших дорогах", – отметил Влад Антонов.

Миф 6. В суровую зиму без шипов не обойтись

В том же белорусском эксперименте шипованные шины на снегу тормозили хуже, чем обычные зимние и даже всесезонные. При 80 километрах в час им понадобилось почти 68 метров, на 15 метров больше, чем на липучке. А на скорости 40 километров в час – 16,6 метра, то есть на 2 метра длиннее конкурентов.

Ошиповка шин нужна там, где в большей части зимы есть лед. Если нет слоя снега, то шипы докопаются до асфальта и сцепление будет плохо работать,

– сказал Евгений Черток.

Большинство автомобилистов обращают внимание лишь на такие отметки, например 200/50/R16 90 H.

Здесь 200 – это ширина профиля шины в миллиметрах, а 50 – это проценты. То есть высота профиля составляет 50% от ширины, это 100 миллиметров.

Число 90 – обозначает нагрузку на шину. В конкретном случае – это 600 килограммов.

А H – это максимальная скорость. По алфавиту. Шина с отметкой B рассчитана на 60 километров в час, например, с W – на 240.

M+S – шины для болота и снега. А буквами AS – обозначают всесезонки. Латинская Е в круге или буквы DOT – это о наличии у шин сертификатов – европейского или США.

Миф 8. Нельзя ездить на зимней резине летом

"Зимние шины быстро изнашиваются в очень теплую погоду. Если она перегревается, она становится хрупкой", – пояснил основатель электромобильного блога Autogeek.

К теме Зимние шины хотят сделать обязательными: к чему готовиться водителям

Эксперты отмечают, что летом зимнюю резину можно износить фактически за месяц.

Миф 9. Хранить шины можно стопкой на балконе

Если шины хранить правильно, то они могут прослужить достаточно долго. Прежде всего они должны быть защищены от солнца и влажной среды, не стоит их оставлять возле обогревателей или вентиляторов.

"Надо, чтобы круг максимально естественно стоял. Если нет поддержки, к примеру, диска, то для круга естественна ситуация, когда он стоит. Если с диском, то не такая разница, потому что круг под давлением", – подчеркнул начальник отдела перспективного проектирования ООО "РОСАВА-Тайерс".

Миф 10. Водитель на летней резине зимой – самоубийца

"Сейчас это просто самоубийца. В дальнейшем надеюсь, что это будет правонарушитель и мы будем иметь закон, который будет обязывать водителей переобуваться на зимнюю шину", – сказал основатель электромобильного блога Autogeek Евгений Муджири.