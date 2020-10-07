Комитет Верховной Рады по вопросам регламента поддержал проект постановления о создании временной следственной комиссии по расследованию дела вагнеровцев. Следующий шаг – постановление вынесут в зал на рассмотрение Верховной Рады.

Народный депутат фракции "Голос" Роман Костенко надеется, что постановление попадет в повестку дня и наберется достаточно голосов. Также он в эфире 24 канала рассказал, когда заработает ВСК.

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Нардеп отметил, что народные депутаты должны понимать, что это вопрос безопасности.

Кроме этого, пока что партия "Европейская солидарность" и "Батькивщина" уже подали своих кандидатов на участие в ВСК. Заявок из "Слуги народа" пока не было, они не ответили на приглашение.

Когда ВСК заработает?

Если на заседании 20 октября проголосуют, то ВСК сможет приступить к работе сразу после того, как она будет создана. Некоторые внефракционные депутаты еще могут туда присоединиться,

– отметил Костенко.

Он заверил, что все понимают чувствительность информации, которую получат депутаты в ходе расследования. Поэтому она будет совершенно тайной, однако выводы общественность получит.

Временную следственную комиссию будет возглавлять Роман Костенко, заместителем будет Алексей Гончаренко из ЕС и Сергей Евтушок из "Батькивщины".

Справка. ВСК должна расследовать вероятный срыв украинской спецоперации по задержанию боевиков "Вагнера".

Задержание вагнеровцев: очень коротко

В Беларуси задержали три десятка россиян из частной военной компании "Вагнера" 29 июля 2020 года. Украина просила экстрадиции тех из них, кто воевал на Донбассе. Однако Беларусь передала России всех боевиков "Вагнера".

По информации нескольких авторитетных изданий, украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков Вагнера, для чего выманили их в Беларусь. Больше об этом – читайте в нашем материале по ссылке.